El joven portero suma una nueva salida a préstamo desde el club azul, donde ya se incorporó al cuadro papayero.

Universidad de Chile sigue con los movimientos de invierno del mercado de fichajes 2026, donde ha visto algunas salidas en el plantel que lidera el técnico Fernando Gago.

Esto, porque a las despedidas de Felipe Salomoni y Lucas Romero, ahora sumaron al tercera arquero Ignacio Sáez, quien incluso comenzó los trabajos en otro cuadro de la Liga de Primera.

El joven portero será refuerzo de Deportes La Serena, club donde ya se incorporó para realizar los trabajos que le permitan tomar protagonismo en la segunda rueda del torneo.

Ignacio Sáez sale por tercera vez a préstamo desde la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Sáez busca sumar minutos para volver más firme a la U

Así lo informó el programa Only Granates en sus plataformas digitales, con un video donde se ve la salida de Ignacio Sáez tras incorporarse a Deportes La Serena.

“Hoy en el complejo estuvo el arquero juvenil de Universidad de Chile, Ignacio Sáez, que suena como refuerzo en la segunda rueda”, detallaron en la información en sus redes sociales.

En ese sentido, esto marca el inicio de los trabajos del portero formado en la U, quien también ha sumado pasos por Deportes Recoleta y Deportes Concepción, aunque en este último no acumuló partidos.

La salida del arquero produce cambios en esa zona, donde la U pidió el regreso de José Alburquenque a Lota Schwager, además a la espera de la recuperación de Cristopher Toselli.

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