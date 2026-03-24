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Universidad de Chile

Fernando Gago golpea la mesa en U de Chile: corta a un arquero para su estreno

El nuevo técnico de la U no quiere polémicas, por lo que borró a Ignacio Sáez, aunque con una explicación del proceso de los juveniles.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago tiene su primera citación en la U.
Fernando Gago tiene su primera citación en la U.

Universidad de Chile se alista para el estreno de Fernando Gago como el nuevo entrenador de los azules, quien debutará esta tarde en el compromiso ante Unión La Calera.

El argentino tendrá que levantar el nivel para poder sumar el primer triunfo de la U en la Copa de La Liga 2026, luego del empate 2-2 conseguido el pasado viernes ante Deportes La Serena, con Jhon Valladares en el banco técnico.

Fue justo en ese partido donde se encendió una polémica por la titularidad de Ignacio Sáez en desmedro de Cristopher Toselli, lo que valió una conversación del experimentado meta con el gerente Manuel Mayo.

Por lo mismo, ahora con Fernando Gago al mando las cosas cambian, porque el argentino borró de la citación al joven arquero de la U, con un importante golpe de timón.

Ignacio Sáez tendrá que esperar una nueva oportunidad en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Ignacio Sáez queda fuera tras su polémico estreno en la U

Fue el propio Fernando Gago quien comentó su forma de trabajar con los juveniles, donde rayó la cancha con lo que pasó con Ignacio Sáez, que tenía un acuerdo con Paqui para disputar partidos en la Copa de La Liga.

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“Lo digo hoy, jugador que debuta por ahí el otro partido no juega, porque en ese proceso quizás llegó tarde a un entrenamiento o no está preparado para la presión, pero también para cuidarlo, que tenga una etapa y tiempos para que no salga mas”, destacó.

Palabras que fueron tomadas literalmente por el entrenador, quien sacó de la citación a Ignacio Sáez, por lo que se sumó Gabriel Castellón y Cristopher Toselli para enfrentar a La Calera.

Un golpe de timón para marcar, además, que las decisiones las toma él y que los acuerdos que se tomaron con su antecesor, han quedado en el pasado de la historia de la U.

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