Universidad de Chile debería tener algo de paz tras el arribo de Fernando Gago, pero no. Un verdadero escándalo sacude al club al interior del CDA, todo por una polémica decisión dirigencial.

El Romántico Viajero no ha tenido semanas tranquilas, con los malos resultados, la salida de Francisco Meneghini y la búsqueda de entrenador. Todo esto, con Jhon Valladares en medio de la situación dirigiendo al primer equipo de forma interina.

La polémica en U. de Chile

Después de mucha búsqueda, Universidad de Chile selló la llegada de Fernando Gago. El entrenador argentino incluso ya llegó a Chile y prontamente será oficializado. En el Bulla esperan que Pintita traiga tranquilidad, sobre todo tras un problema ocurrido en las últimas horas.

El León enfrenta a Deportes La Serena este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la Copa de la Liga. Este será el último partido de Jhon Valladares como entrenador interino del club, antes de que asuma Gago. Hasta ahí, todo bien, salvo por un increíble detalle.

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Valladares tenía lista la formación de Universidad de Chile, siendo más o menos la misma que venció a Coquimbo Unido, salvo la inclusión de Cristopher Toselli en el arco. De esta manera, sería Toselli; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano; Maximiliano Guerreo, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Pese a lo anterior, un llamado de las oficinas administrativas del CDA cambió todo. De acuerdo a Emisora Bullanguera, Manuel Mayo, gerente deportivo del club, le exigió a Jhon Valladares que Ignacio Sáez fuera titular en vez de Toselli, sustitución que se hará efectiva.

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Toselli queda fuera del equipo con polémica. Imagen: Photosport

Rápidamente esta situación llegó a oídos de Toselli, uno de los capitanes del plantel y este se molestó bastante. Incluso, fue a pedir explicaciones por la medida que no tiene que ver con una competencia deportiva, tal como había decidido Valladares en primera instancia.

Ignacio Sáez es un arquero de 20 años, quien incluso fue seleccionado Sub 20 en 2025 en la Copa del Mundo de la categoría. Ahora tomará los guantes dejados con polémica por Toselli. La situación agita las aguas dentro del CDA con la imposición de la dirigencia en la formación.

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