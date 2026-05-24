En el Cacique saben sacar buenos jugadores de las juveniles. En este caso, debutó uno que está relacionado con la farándula.

Colo Colo es un semillero innegable en el fútbol chileno. El cuadro albo suele sacar jugadores audaces y de talento, que luego llegan a reforzar a la adulta del Cacique o parten por nuevos rumbos.

Precisamente, el actual equipo de Fernando Ortiz cuenta con algunos jugadores de esta estirpe. El gran ejemplo es Yastin Cuevas, aunque el que parece llegar más lejos en la actualidad es Diego Ulloa, llamado a la Selección Chilena por Nicolás Córdova.

Es por eso que mirar a las juveniles de Colo Colo es, muchas veces, mirar el futuro del fútbol chileno. En este caso, hay un jugador que debutó en la Sub-15 y que tiene relación directa con la farándula.

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Hijo de una estrella de la farándula y la política debuta en la Sub-15 de Colo Colo

Fue conocido como un modelo en la farándula de inicios del 2000. Patricio Laguna tuvo su debut farandulero en el Venga Conmigo, cuando participó en el Top Ten de los Minos. Luego, se embarcó en aventuras de reality show, siendo parte de programas como La Granja VIP. Y, finalmente, conocimos su rol como concejal UDI en la comuna de La Cisterna.

Largo recorrido que lo hacen más que reconocido entre toda una generación. Más allá de eso, Patricio Laguna hoy tiene sus propios motivos para celebrar: su hijo, “Patito” viene de debutar en la Sub-15 de Colo Colo.

Así lo hizo saber su madre y ex del propio Laguna, Yanina Halabi, quien escribió un largo texto en Instagram, dedicado a su retoño. “Nadie te ha regalado nada, todo lo has conseguido con trabajo y constancia. Y lo mejor de todo es que debutaste con Colo Colo ganando 5-0 contra Santiago Wanderers“, fueron parte de las palabras de la madre de Patricio Laguna Jr., quien debutó como central en los juveniles albos.

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En resumen…

El juvenil Patricio Laguna Jr. debutó como defensa central en la categoría Sub-15 de Colo Colo.

En su debut, la Sub-15 de Colo Colo venció 5-0 ante Santiago Wanderers.

El debutante es hijo del exmodelo, chico reality y exconcejal Patricio Laguna y de Yanina Halabi.

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