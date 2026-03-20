La espera finalmente terminó para los hinchas de la Universidad de Chile. A una semana y media de despedir a Francisco Meneghini como entrenador, están a detalles de anunciar a su nuevo técnico, el “galáctico” Fernando Gago.

Ya en las redes sociales del club, se mostró un video de un avión cruzando la Cordillera de Los Andes, una señal de lo que está por concretarse y que se ratificó hace instantes con la llegada de “Pintita” al Aeropuerto Internacional de Santiago.

Fernando Gago llegó a Chile para firmar como técnico de la U.

En compañía de Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, Gago tuvo su primer encuentro con la prensa chilena donde dejó un breve mensaje para los hinchas, sin adelantar cuándo será presentado en la U y cuándo sería su estreno.

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El primer mensaje de Gago antes de firmar en la U

Tras aparecer por la salida de protocolo del terminal aéreo, el entrenador argentino enfrentó a los medios para recalcar que “todavía no tengo nada firmado, así que una vez que tenga firmado hablaremos más con tranquilidad y con profundidad. Les agradezco mucho”.

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De inmediato se le preguntó a Gago cuánto sabe de la U, a lo que respondió que “los conozco muchísimo“. Antes de alejarse de la prensa, le consultaron si estaba contento por llegar al país, a lo que brevemente comentó que “estoy muy contento”.

Tras esto, el trasandino junto a Mayo y personal del cuadro azul subieron a un vehículo que lo trasladó, seguramente hacia un hotel donde permanecerá antes de la última reunión que debiera marcar su arribo definitivo al “Romántico Viajero”.

En síntesis

Fernando Gago llegó a Santiago para concretar su contrato con la Universidad de Chile.

llegó a Santiago para concretar su contrato con la Universidad de Chile. El gerente Manuel Mayo acompañó al entrenador argentino en su arribo al aeropuerto.

acompañó al entrenador argentino en su arribo al aeropuerto. Francisco Meneghini salió de la dirección técnica hace una semana y media.

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¿Cuándo juegan los azules?

Con la inminente presencia de Fernando Gago en las tribunas del Estadio Nacional, Universidad de Chile inaugurará la Copa de la Liga este viernes 20 de marzo ante Deportes La Serena, por el Grupo D, a partir de las 18:00 horas.