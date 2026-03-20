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Fernando Gago tiene todo listo para ser el flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile. El argentino es la carta elegida por la dirigencia de Azul Azul para darle una nueva conducción al equipo tras un inicio de año lamentable.

En el romántico viajero rompieron el chanchito para traer al DT trasandino de 38 años, con un sueldo cercano a los 1,5 millones de dólares anuales. Por lo mismo, en el club esperan un impacto casi inmediato a nivel de resultados.

Sin ir más lejos, se debut en la banca del bulla no deberá esperar demasiado, ya que en Azul Azul tienen en mente que dirija ahora ya al primer equipo en estos compromisos de la nueva Copa de la Liga.

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Universidad de Chile adelanta el debut de Gago

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el argentino Fernando Gago debutará como DT de la U este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, en el marco de la fecha 2 el nuevo torneo doméstico chileno.

Fernando Gago firmará un contrato hasta fines del 2027 en Universidad de Chile. | Foto: Getty Images.

Pese a que todos parecía apuntar a que el primer partido del argentino sería ante Audax Italiano el próximo 31 de marzo, lo cierto es que en la dirigencia de la U quieren verlo lo más pronto posible al borde del campo de juego.

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Cabe recordar que se espera que Gago incluso diga presenta esta tarde en el Estadio Nacional para el debut de los azules en la Copa de la Liga. La idea de los dirigentes es que pueda ver desde la tribuna a partir de las 18:00 horas el duelo ante Deportes La Serena.

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En síntesis