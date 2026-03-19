La U de Chile afina los últimos detalles para hacer oficial la llegada de su nuevo técnico. El Romántico Viajero tiene todo listo para firmar a Fernando Gago y ya lo espera con los brazos abiertos.

El técnico es el elegido para tomar el lugar que dejó vacante Francisco Meneghini y ya arma las maletas para viajar al país. De hecho, avisaron que está todo listo para que incluso diga presente en el próximo desafío del Bulla: Deportes La Serena.

Este jueves se conoció que las cosas están tan avanzadas que el DT tiene los pasajes comprados para cruzar la cordillera y llegar a Chile. Esto ocurrirá durante las próximas horas, con la idea de que pueda ver a sus futuros jugadores.

Fernando Gago dirá presente en la U para el choque con La Serena

La llegada de Fernando Gago a la U está cada vez más cerca. El técnico ya tiene las maletas listas para subir al avión y llegar este mismo viernes a Chile para ajustar los últimos detalles de su contrato.

Fernando Gago se acerca a la U cada vez más. Foto: Getty Images.

Fue la periodista Rocío Ayala quien reveló que el entrenador argentino “llegaría mañana” al país. Esto con la idea de que pueda ver a los jugadores que va a dirigir en acción en un importante duelo que tienen por delante.

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“Quieren que esté en el Nacional contra La Serena“, remarcó la reportera azul. Esto, para que observe a su plantel en el inicio de la Copa de la Liga, torneo que da pasajes a la Copa Libertadores como Chile 3.

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El encuentro entre la U y los Papayeros está programado para este viernes 20 de marzo desde las 18:00 horas. Así, su llegada al país debería darse por la mañana o el mediodía.

Habrá que esperar para ver si es que finalmente el argentino aparece en las tribunas del Estadio Nacional. La dirigencia lo quiere lo antes posible y ruegan que pueda estar dirigiendo ya para el próximo partido a mitad de la semana entrante.

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Fernando Gago alista su llegada a la U de Chile para lo que resta de temporada 2026. El Romántico Viajero recibe a su nuevo entrenador con un partido que puede ser clave y donde intentarán seguir sumando confianza.

Así está la U en la tabla de posiciones del torneo 2026

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En resumen, Fernando Gago llega a la U…

Llegada inminente al país: El técnico argentino ya tiene sus maletas listas y los pasajes comprados para aterrizar en Chile este viernes 20 de marzo . La idea de la dirigencia de Azul Azul es que Gago firme su contrato histórico durante la mañana o el mediodía para sellar formalmente su vínculo con el “Romántico Viajero”.

El técnico argentino ya tiene sus maletas listas y los pasajes comprados para aterrizar en Chile este . La idea de la dirigencia de Azul Azul es que Gago firme su contrato histórico durante la mañana o el mediodía para sellar formalmente su vínculo con el “Romántico Viajero”. Presencia confirmada en el Estadio Nacional: El plan del club es que Gago se traslade directamente al estadio para presenciar el debut de la U en la Copa de la Liga frente a Deportes La Serena (18:00 horas). El objetivo es que el nuevo DT pueda observar en vivo a sus futuros dirigidos y tomar nota del rendimiento del plantel que hoy comanda interinamente Jhon Valladares.

El plan del club es que Gago se traslade directamente al estadio para presenciar el debut de la U en la (18:00 horas). El objetivo es que el nuevo DT pueda observar en vivo a sus futuros dirigidos y tomar nota del rendimiento del plantel que hoy comanda interinamente Jhon Valladares. Debut oficial a mitad de semana: Tras ver el partido desde la tribuna, se espera que Fernando Gago asuma la conducción del primer equipo de inmediato. La meta institucional es que el ex volante de Boca Juniors esté sentado en la banca dirigiendo su primer partido oficial a mediados de la próxima semana, iniciando así el proceso que liderará al club hacia su centenario.

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