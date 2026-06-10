Mientras se recupera una rotura de ligamento, el delantero albo viviría sus últimos meses de contrato a préstamo en el norte de nuestro país.

Novedades para Colo Colo en relación al futuro de Marcos Bolados. El delantero sigue en su fase de recuperación tras grave lesión, pero su nombre se acerca a pasos agigantados a otro elenco del fútbol chileno.

Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la pretemporada alba, el delantero no ha jugado este año. Esa lesión se dio cuando su nombre se daba muy cercano a préstamo en Everton.

Sin embargo, ahora el panorama cambió y rumbo a cumplir su contrato en Macul hasta fin de año, en el Cacique estudian un nuevo préstamo. Esta vez, más al norte le hacen ojitos para contar con los servicios de Bolados.

Se define el futuro de Marcos Bolados

Desde Club Deportes La Serena están interesados en contar con Marcos Bolados en el siguiente mercado de pases invernal. Así lo informaron en la reciente jornada, donde el jugador vive su fase final de recuperación tras la grave lesión.

Bolados no ha jugado este año tras dura lesión /Photosport

“El delantero Marcos Bolados tiene los días contados en Colo Colo y Deportes La Serena apareció como posible destino”, informa el medio partidario Ciudad Granate, donde el equipo busca levantar cabeza tras irregular campaña.

El puntero derecho no juega un duelo oficial desde el 7 de diciembre de 2025, donde Colo Colo cayó ante Audax Italiano y perdió la opción de ir a Copa Sudamericana. Este año no tiene minutos tras su grave lesión.

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En tanto, Deportes La Serena ha tenido irregular campaña este año. Con 17 puntos, ocupan el lugar 12° de la Liga de Primera y cerraron últimos con una unidad su eliminación en Copa de la Liga.