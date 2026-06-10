Campitos visitó el estudio de TNT Sports y elogió al golero de Colo Colo, quien a los 19 años y por una seria lesión de Fernando de Paul, un punto que lo une con el albo.

Cristóbal Campos sabe perfectamente qué se siente al recibir una oportunidad como la que le tocó a Gabriel Maureira en Colo Colo. El exarquero de la Universidad de Chile tuvo varias chances en el primer equipo del Romántico Viajero.

Como aquella vez que jugó como titular ante el Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2020 a los 20 años por una inesperada lesión dental de Fernando de Paul. Curiosamente, un serio problema físico del Tuto fue lo que le abrió la puerta de la titularidad a Maureira.

En ese contexto, Campitos tiene al arquero albo de 19 años como un prospecto interesante en la posición. Al punto que lo puso entre los aspirantes a ganar el premio al mejor arquero del primer semestre en TNT Sports. Ni siquiera dudó cuando le pusieron el tema sobre la mesa.

Cristóbal Campos aquel día en el Beira-Río ante Inter de Porto Alegre. (Max Peixoto/DiaEsportivo/Photosport).

“Muy bien, también es grato ver a un arquero joven canterano de Colo Colo que lo haga de buena manera”, aseguró el golero, quien sufrió un accidente de tránsito por el que debieron amputarle parte de un pie. Luego de eso, Campitos dio muchas muestras de resiliencia y ganas de resurgir.

Gabriel Maureira en el clásico ante Universidad Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por todo eso entiende muy bien qué puede pasar por la cabeza de un juvenil que asume la portería de un equipo tan popular. “Es difícil jugar en un club grande, Bernedo también lo está haciendo en Católica”, destacó Cristóbal Campos. Eso sí, el golero de los Cruzados tiene 25 años. Maureira aún cumple minutos Sub 21.

Bernedo descuelga una pelota aérea en el estadio de CAP de Talcahuano. (Eduardo Fortes/Photosport).

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Cristóbal Campos se la juega por Gabriel Maureira: “Es mi candidato”

La valoración de Cristóbal Campos por Gabriel Maureira es muy positiva, al punto que lo situó como favorito a ganar el premio al mejor arquero en la Gala Crack del primer semestre. El exgolero de la U y de San Antonio Unido estuvo invitado en TNT Sports.

Allí dejó todas sus fichas por el promisorio guardameta albo. “Maureira es uno de los puntos a mirar de acá a final de año. Es mi candidato, tiene muchas condiciones”, sentenció Campitos. Por lo pronto, el Gabo recién se reintegró a los albos tras una participación internacional con la Roja Sub 20.

Gabriel Maureira en acción por Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Y seguramente será titular nuevamente en el equipo adiestrado por Fernando Ortiz, toda vez que Eduardo Villanueva dejó muchas dudas en su presentación frente a Huachipato. El siguiente desafío de Colo Colo será recibir a Cobresal para cerrar la rueda inicial de la Liga de Primera 2026.

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