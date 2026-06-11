El Cacique sigue evaluando el mercado en la búsqueda de atacantes que puedan potenciar el equipo de Fernando Ortiz.

La zona del campo de juego que Colo Colo más quiere reforzar en este mercado de fichajes es la delantera. Fernando Ortiz ya tiene definido los puestos que desea potenciar, esto pensando en afrontar de la mejor manera posible la segunda mitad del año.

En ese sentido, el Tano espera que llegue un extremo izquierdo, que además pueda jugar a perfil cambiado, y un volante ofensivo. Y ojo, que hay un nombre que ya está siendo seguido por el Cacique.

Se trata de Jean Meneses, delantero de 33 años que actualmente milita en Deportes Limache y que ha tenido una muy buena campaña tras llegar desde Vasco da Gama a inicios de año.

ver también El inesperado refuerzo que tendrá Colo Colo en este mercado de fichajes: “Hay que llegar a un acuerdo”

Colo Colo debe pagar para quedarse con Meneses

De acuerdo a ADN Radio, Meneses es el principal candidato de Colo Colo para el puesto de puntero por la izquierda. Sin embargo, si quieren lograr el trato, deberán pagar una suma importante.

El jugador tiene una cláusula de salida en el cuadro tomatero y solamente está pensada para clubes extranjeros. Aunque también aseguran que en Limache estarían dispuesto a negociar una salida.

Jean Meneses está teniendo una buena campaña con Deportes Limache. Por lo mismo Colo Colo lo tiene en la mira para reforzarse. | Foto: Photosport.

Además, el propio Meneses tendría como desafío personal el poder jugar en un grande, algo que todavía no ha logrado cumplir. Por lo mismo, la opción de llegar a Colo Colo en este mercado aparece como más que tentadora para el formado en San Luis de Quillota.

En este temporada 2026 con Limache el atacante de 33 años ha jugado un total de 20 partidos, siendo 14 por la Liga de Primera, cinco por la Copa de la Liga y uno en la Supercopa. Suma cinco goles y diez asistencias en 1668 minutos de acción.

ver también Diego Valdés a Colo Colo: los millones detrás del fichaje de la obsesión de Fernando Ortiz

En síntesis