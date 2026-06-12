Vuelve icónico color: filtran la nueva camiseta de U de Chile como tercera equipación 2026

Presitigioso sitio Footy Heandlines dio a conocer la renovada piel que estrenarán pronto los azules. Trae un diseño que sacó aplausos en hinchas.

U de Chile alista el cierre de la primera rueda en la Liga de Primera, cuando este domingo visite a Unión La Calera. Los azules vienen de una irregular campaña, pero una publicación sacó más de alguna sonrisa en sus hinchas.

Es que el prestigioso sitio especialista en camisetas, Footy Headlines, dio a conocer la que sería la nueva camiseta del equipo. Anunciada como la tercera equipación 2026, vuelve el rojo a la piel bullanguera.

“La camiseta presenta un espectacular estampado gráfico integral en rojo con una criatura mítica gigante y rayos blancos, dándole una estética agresiva”, destaca el prestigioso medio camisetero.

Así es la nueva camiseta de U de Chile

Presentado por Footy Headlines, la filtrada tercera camiseta de U de Chile retoma el rojo tras el blanco de este año y el fluor del 2025. A la espera de la oficialización en el equipo, en los hinchas al menos generó buenos comentarios en redes sociales.

“Detalles de Marca y Patrocinio: el diseño incluye paneles de hombros en rojo oscuro con las tres rayas blancas de Adidas, el escudo naranja del club y el logotipo blanco del patrocinador JugaBet en el pecho”, destaca el sitio web.

Al menos ante Unión La Calera no ocuparán dicha camiseta, ya que los caleranos juegan de rojo y seguramente la U apelará al tradicional azul, o en su defecto la segunda camiseta blanca. Ese será el tercer duelo del año entre ambos, tras chocar en Copa de la Liga.

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El partido está pactado para este domingo 14 de junio, a las 15.00 horas en el Nicolás Chahuán Nazar de La Calera. La U por ahora está a 13 puntos del líder Colo Colo, con un partido menos que se pondrá al día la otra semana ante O’Higgins.