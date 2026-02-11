El inicio de año para Marcos Bolados es a lo menos complejo en Colo Colo. Lamentablemente el delantero de 29 años sufrió una rotura del ligamento cruzado en la rodilla, lesión que lo hizo pasar por el quirófano y que lo dejó descartado por todo el primer semestre del 2026.

A pesar de las críticas que había sobre el rendimiento del antofagastino, todo hacía apuntar a que iba a ser una pieza importante en el equipo de Fernando Ortiz, algo que ha sido una constante en las últimas temporadas.

Y es que lo de Bolados en el Cacique ya da para histórico, sobre todo si consideramos un reciente ranking que salió a la luz en donde el atacante lidera por sobre todos.

ver también ¿Se queda o se va a Coquimbo? Colo Colo revela el futuro de Cristián Zavala tras papelón mundial

Bolados, el jugador más fiel del fútbol chileno

De acuerdo a lo publicado por La Hora del Fútbol en Instagram, Marcos Bolados es actualmente el futbolista que más tiempo lleva permaneciendo en su club en el fútbol chileno.

Son nueve años, seis meses y 14 días que lleva el atacante defendiendo la camiseta del Cacique. Salvo un préstamo en Universidad Católica en el 2018, el nacido en Antofagasta desde mediados del 2016 solo ha estado en Colo Colo.

El notable ranking que Marcos Bolados lidera por sus años en Colo Colo. | Foto: La Hora del Fútbol.

Publicidad

Publicidad

Detrás de Bolados están Claudio Sepúlveda (hace ocho años y siete meses en Huachipato), Cris Martín (siete años y cinco días en Huachipato), Jovany Campusano (seis años y un mes en Ñublense) y Jonathan Benítez (seis años y un mes en Palestino).

Cabe destacar que Marcos Bolados firmó a inicios del 2025 una renovación de contrato por dos años. Con esto dicho, tiene un vínculo hasta diciembre par poder seguir aumentando su estadía en el Cacique.

ver también Colo Colo no cierra nuevos refuerzos pero avisa a sus hinchas: “Hablamos de…”

Los números de Marcos Bolados en Colo Colo

Desde mediados del 2026 el atacante ha jugado un total de 237 partidos, en los que ha convertido 34 goles y entregado 32 asistencias. Con los albos ha ganado dos torneos de Primera División, cuatro Copa Chile y tres Supercopa.

Publicidad