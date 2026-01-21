Con particular detalle: Colo Colo pone fin al misterio y presenta su nueva camiseta

Colo Colo sorprendió a los hinchas con un importante anuncio. Este miércoles, y en la antesala al último partido por la Serie Río de La Plata, el Cacique hizo oficial su nueva camiseta para el 2026.

“Un nuevo año, una nueva oportunidad para vestirse de Punta en Blanco”, recalcó la publicación junto con Adidas, que es la marca encargada de vestir a los albos. ​”De norte a sur, el ritual Colocolino vibra en cada rincón. Hoy nace un nuevo capítulo”, agregaron dejando en claro que se hace borrón y cuenta nueva tras la anterior temporada que fue para el olvido.

Con Isidora Olave, Catalina Muñoz y Anaís Álvarez de la rama femenina, junto a Francisco Marchant, Javier Correa, Claudio Aquino, Víctor Felipe Ménde y Marcos Bolados, el Cacique presentó su nueva camiseta.

El blanco, como acostumbra, es el principal color y ahora destacan detalles en las mangas. Además en la espalda asoma el nombre de Colo Colo como distintivo.

El modelo de camiseta de local de Colo Colo para este 2026

Ahora la versión que sacó más aplausos fue el retorno de la versión manga larga. El modelo, tanto para de local como de visitante, fue destacada por los hinchas que nuevamente ven disponible está opción y que hace varios años no aparecía.

Así es la camiseta manga larga de Colo Colo

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en la presentación inicial aparece una vez más Marcos Bolados. El delantero que se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una vez más hizo de modelo en lo que para algunos ya es prácticamente una cábala en Colo Colo.

Marcos Bolados dijo presente en la presentación de la camiseta de Colo Colo

¿Cuánto cuesta la camiseta de Colo Colo 2026?

De momento la camiseta está disponible en la página oficial de Adidas y tiene un valor de $69.990 en el modelo manga corta y $79.990 en manga larga, tanto para la de local como visitante.

Cabe consignar que estos serán las dos indumentarias para el 2026, pero también se suma la tricolor que ha utilizado en la pretemporada ya que por exigencia de la ANFP ahora los equipos deben tener tres camisetas para evitar inconvenientes.

