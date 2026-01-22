Final de Rodeos para Criadores se toma el fin de semana en Cauquenes

Un total de 90 colleras darán vida a una nueva versión de la Final de Rodeo para Criadores, que se disputará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de enero en la Medialuna de Cauquenes.

La organización está a cargo de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cauquenes. Cabe destacar que los ganadores aseguran su cupo directo para las series del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

La competencia contará con la presencia de varios Campeones de Chile. Entre ellos, los actuales monarcas nacionales Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito (Criadero Peleco), quienes se presentan con tres colleras.

También competirán los últimos ganadores de la Final de Criadores, Pablo Aninat y Aníbal Baraona. (Criadero Carmen de Nilahue). En esta ocasión, Aninat correrá junto a Álvaro Baeza (Criadero El Convento), mientras que Baraona hará dupla con Rufino Hernández.

Se viene un fin de semana de emoción en el rodeo.

Programación

Viernes 23 de enero

• 08:30 horas: Primera Serie Libre A.

• 16:00 horas: Primera Serie Libre B.

• 20:00 horas: Ceremonia oficial de inauguración.

Publicidad

Publicidad

Sábado 24 de enero

• 08:30 horas: Segunda Serie Libre A.

• A continuación: Segunda Serie Libre B.

• 16:00 horas: Tercera Serie Libre A.

Domingo 25 de enero

• 08:30 horas: Tercera Serie Libre B.

• A continuación: Movimiento a la Rienda.

• 16:00 horas: Serie de Campeones (Final).

La Final de Rodeos para Criadores será transmitida por el canal Campo Abierto (GTD y Telsur señal 105, Mundo señal 745) y vía streaming a través de la plataforma de YouTube de Rodeo en Vivo.

Publicidad

Publicidad

La renovación de tribunas preferenciales para el 77° Campeonato Nacional de Rodeo

La Federación del Rodeo Chileno informó que este martes saldrán a la venta los abonos para las Tribunas Andes, Galerías y Tribuna Preferencial (sólo renovaciones) para el 77° Campeonato Nacional de Rodeo, que se disputará entre el 25 y el 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

La renovación de abonos de la Tribuna Preferencial se extenderá hasta el 20 de febrero y tendrán un valor 270.000 pesos para los 5 días que se desarrollará el Champion de Chile. Los abonos que no se renueven quedarán disponibles a la venta para público en general y su precio es de 308.000 pesos (a partir del 02 de marzo y sin derecho de renovación para el siguiente año).

Valores de los abonos:

Renovación Abono Tribuna Preferencial $270.000

Venta Abono Tribuna Preferencial $308.000

Venta Socios Abono Andes $105.000

Venta Abono Andes: $112.000

Venta Abono Andes Centro Bajo: $117.000

Venta Socios Abono Andes Centro Bajo: $113 .000

Venta Socios Abono Galeria Norte $ 62.000

Venta Abono Galeria Norte $ 77.000

Venta Socios Abono Galeria Sur $ 58.000

Venta Abono Galeria Sur $ 72.000

Publicidad