Todos los caminos parecer apuntar a que Fernando Gago será el flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile. El DT argentino de 39 años es el que corre con ventaja, siendo el elegido por la dirigencia de Azul Azul para levantar al equipo tras un complicado inicio del 2026.

Pese a la alta confianza que hay a nivel dirigencial en esta elección, lo cierto es que en la concesionaria que controla los destinos del romántico viajero todavía hay dudas en torno a los resultados que podría tener Gago.

Así estaría quedando demostrado con un especial resguardo en su contrato, sobre todo pensando en el 2027, año en que el bulla celebrará su centenario.

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La especial cláusula de Universidad de Chile en el contrato con Gago

De acuerdo a ESPN Chile, la dirigencia de Azul Azul decidió repetir lo hecho en años anteriores a la hora de redactar el contrato de Fernando Gago.

Y es que este vínculo tendrá una cláusula de revisión de revisión dependiendo de los resultados que tenga el argentino en este 2026. “Es algo que siempre Azul Azul pone en sus contratos. Una probablemente a fin de año según el objetivo no cumplido, que claramente es ser campeón, clasificar a copas internacionales”, detallaron en el mencionado medio.

En Universidad de Chile aplicaron una cláusula de revisión en el contrato de Fernando Gago. | Foto: Getty Images.

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Así las cosas, en la U se ponen en el escenario de que los resultados de Gago al mando del primer equipo no llenen del todo las expectativas. Por lo mismo, habrá más espacio para maniobrar a fin de año si es que al argentino no le va del todo bien.

La carrera con que Gago llega a Universidad de Chile

Fernando Gago como DT ha tenido pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa. Tiene un 52.76% de rendimiento y ha ganado dos títulos, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional de Argentina, ambos con Racing.

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En síntesis

Fernando Gago, de 39 años, es el elegido por Azul Azul para dirigir a Universidad de Chile.

El contrato de Gago con la U tendrá una cláusula de revisión basada en resultados.

Según ESPN Chile, la evaluación final de año dependerá de campeonatos o clasificaciones internacionales.

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