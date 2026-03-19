Fernando Gago está a detalles de ser el flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile. El DT argentino de 39 años es el favorito de la dirigencia de Azul Azul, quienes lo ven como el indicado para levantar al equipo tras un complejo inicio de temporada.

Este arribo ha generado toda una polémica en el romántico viajero, con quienes creen que es una elección no del todo correcta por el perfil de Gago y otros que confían plenamente en lo que pueda hacer en este equipo.

En este segundo grupo está Mauricio Pinilla, quien en su calidad de comentarista en el programa F360 de ESPN aseguró que el ex volante el hombre ideal para tomar a la U en este momento.

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Pinilla confía en el trabajo de Gago en Universidad de Chile

El ex delantero aseguró que “me gusta mucho el nombre de Fernando Gago. Es un DT de la primera línea de Argentina. Un año dirigiendo en Argentina es como diez años en Chile, así que dedo para arriba totalmente”.

Fernando Gago está a detalles de ser el flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile. | Foto: Getty Images.

“Es un entrenador que tiene muchas habilidades blandas para tratar al jugador, llevarse bien con el plantel. Además, le gusta jugar al ataque y ser protagonista”, agregó.

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Para cerrar, Pinigol afirmó que “yo creo que le va hacer bien a Universidad de Chile un entrenador como él. Dedito para arriba para él todo el rato pensando en su llegada”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Ahora el romántico viajero verá acción en la Copa de la Liga 2026, nuevo torneo donde debutará ante Deportes La Serena este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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En síntesis

Fernando Gago, DT argentino de 39 años, es el favorito para dirigir Universidad de Chile.

El exdelantero Mauricio Pinilla respaldó públicamente la contratación de Gago en el programa ESPN.

La dirigencia de Azul Azul busca a Gago para revertir el complejo inicio de temporada.

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