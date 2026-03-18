Universidad de Chile se encuentra en horas decisivas tras la salida de Francisco Meneghini del banquillo, donde uno de los nombres que suena con fuerza es el de Fernando Gago, exfutbolista y entrenador argentina, quien podría vivir su primera experiencia con los azules.

Según reveló Radio ADN, el ex DT de Boca Juniors llegó a un acuerdo de palabra con Azul Azul y solo quedaría pendiente la firma para sellar su llegada.

El exfutbolista argentino comenzó el 2021 su carrera como entrenador en Aldosivi, donde coincidió con Jonathan Schunke, quien en conversación con AS entregó detalles del desempeño de Gago a cargo del banquillo y cuál es su forma de dirigir.

El estilo de juego de Fernando Gago

El exdefensa señaló que tiene los mejores recuerdos. “Es un entrenador con el que aprendí mucho, es un tipo muy serio. Tiene claro lo que quiere dentro de la cancha y en ese sentido posee mucha convicción sobre sus ideas”.

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Asimismo, agrega que “es un entrenador serio, que en cada jornada de entrenamientos trabaja mucho y que no jode. Pero a la vez, eso no quita que no sea cercano al jugador o que guarde cierta distancia, todo lo contrario.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – APRIL 27: Fernando Gago, Head Coach of Boca Juniors reacts during the Torneo Apertura Betano 2025 match between River Plate and Boca Juniors at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on April 27, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Schunke también compara la situación de los azules y cómo llega Gago. “Lo que pasa es que en su carrera siempre le ha tocado estar en clubes importantes, donde salir campeón o pelear títulos es una obligación, entonces es algo ya natural para él”.

“Esa ha sido una realidad en su carrera y entiende que el objetivo siempre es ganar, pero también cree mucho en los procesos, no se corre de esa idea. Entiende que todo eso tiene que ser una consecuencia del trabajo”.

El defensor también tuvo un paso por el fútbol chileno donde militó en Deportes Santa Cruz.

“Chile es un lugar que a mí me encantó, tiene de todo, canchas muy buenas y paisajes maravillosos, así que en ese sentido no habría problema. Ojalá que pueda volver a dirigir y que le resulte esta opción allá. Es lo que uno siempre le desea a los buenos entrenadores y más si uno lo conoce”.

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