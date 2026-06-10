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Universidad de Chile

U de Chile recupera a un criticado por los hinchas, pero que es favorito con Fernando Gago

Israel Poblete fue baja por un cuadro viral ante Audax, pero ya regresó a los entrenamientos justo cuando se lesionó Charles Aránguiz.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago suma una variante para reemplazar a Aránguiz.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTFernando Gago suma una variante para reemplazar a Aránguiz.

Universidad de Chile tiene en la mira el compromiso del domingo, donde deberá viajar hasta el estadio Nicolás Chahuán para enfrentar a Unión La Calera, por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

Un rival que ha sido bestia negra para el técnico Fernando Gago, a quienes ha enfrentado en dos oportunidades y ambas fueron derrotas, donde ahora suma una lista de lesionados.

Por lo mismo, el entrenador argentina recibió una esperanzadora noticia en el último entrenamiento de la U con miras a la formación titular, pese a las criticas de los hinchas: el regreso de Israel Poblete.

Israel Poblete vuelve para retomar su puesto en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Poblete vuelve justo cuando se lesionó Charles Aránguiz

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes confirman que Israel Poblete ya está a disposición del técnico Fernando Gago en Universidad de Chile, luego de ser baja ante Audax Italiano por la Copa de La Liga.

“Resistido por los hinchas, pero favorito de los entrenadores azules, Israel Poblete está listo para volver a las canchas con Universidad de Chile”, explican en el citado medio.

Tal como había confirmado Gago, el volante ya se había recuperado de un desgarro la semana pasada, pero un cuadro viral lo complicó en los últimos entrenamientos que no le permitió trabajar con normalidad en el CDA, por lo que vuelve a ser alternativa.

Justo en el momento que se confirmó la baja de Charles Aránguiz en la zona de los volantes, Poblete vuelve a reclamar por su puesto, en una pelea donde también estará Lucas Romero y Lucas Barrera.

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