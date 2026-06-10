Claudio Bravo gozó de una exitosa carrera en Europa, con ocho temporadas en la Real Sociedad para después dar el salto al Barcelona, jugar en el Manchester City y concluir su carrera en el Real Betis.
Ahora, el comentarista de ESPN reveló un dato inédito que lo ayudó a triunfar en el Viejo Continente: el siempre certero consejo de Marcelo Bielsa, quien habló seriamente con él en su llegada a la Roja.
“Nosotros habíamos bajado con la Real Sociedad, me agarra un día y me dice: ‘Te he analizado por todos lados, tienes unas características especiales. Tienes que mejorar esto, y el juego nuestro te va a ayudar y facilitar las cosas para que saltes al siguiente nivel’”, rememoró.
“’Tardarás uno, dos o tres años, lo que sea, pero si logras entender el funcionamiento de cómo vamos a competir, te va a facilitar mucho las cosas‘”, fueron las palabras del Loco.
“Después llegué al Barcelona y…” | Getty Images
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“Dicho y hecho. En unos años más me tocó ir al Barcelona y lo que hacíamos nosotros a nivel de juego, que era casi la misma estructura que utilizaba el Barcelona, encajé a la perfección allí. Era prácticamente jugar de una manera similar”, contó Claudio Bravo.
La conversación se dio en medio del análisis del actual momento de la Roja y los jugadores que pueden brillar en esta nueva generación.