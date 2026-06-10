Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Claudio Bravo revela el consejo de Marcelo Bielsa que cambió su carrera: “Me agarró un día”

En ESPN, Claudio Bravo recordó el impacto de Marcelo Bielsa para su exitosa carrera en Europa.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Claudio Bravo recordó el consejo clave de Bielsa
© ESPN/Getty ImagesClaudio Bravo recordó el consejo clave de Bielsa

Claudio Bravo gozó de una exitosa carrera en Europa, con ocho temporadas en la Real Sociedad para después dar el salto al Barcelona, jugar en el Manchester City y concluir su carrera en el Real Betis.

Ahora, el comentarista de ESPN reveló un dato inédito que lo ayudó a triunfar en el Viejo Continente: el siempre certero consejo de Marcelo Bielsa, quien habló seriamente con él en su llegada a la Roja.

“Nosotros habíamos bajado con la Real Sociedad, me agarra un día y me dice: ‘Te he analizado por todos lados, tienes unas características especiales. Tienes que mejorar esto, y el juego nuestro te va a ayudar y facilitar las cosas para que saltes al siguiente nivel’”, rememoró.

“’Tardarás uno, dos o tres años, lo que sea, pero si logras entender el funcionamiento de cómo vamos a competir, te va a facilitar mucho las cosas‘”, fueron las palabras del Loco.

“Después llegué al Barcelona y…” | Getty Images

“Después llegué al Barcelona y…” | Getty Images

Claudio Bravo advierte a Chile tras amistosos con Portugal y Congo: “Selecciones que jugaban al cuidado”

ver también

Claudio Bravo advierte a Chile tras amistosos con Portugal y Congo: “Selecciones que jugaban al cuidado”

“Dicho y hecho”: El consejo de Marcelo Bielsa a Claudio Bravo que marcó su carrera

Dicho y hecho. En unos años más me tocó ir al Barcelona y lo que hacíamos nosotros a nivel de juego, que era casi la misma estructura que utilizaba el Barcelona, encajé a la perfección allí. Era prácticamente jugar de una manera similar”, contó Claudio Bravo.

La conversación se dio en medio del análisis del actual momento de la Roja y los jugadores que pueden brillar en esta nueva generación.

Tweet placeholder
    Lee también
    La aplicación que ayuda a los hinchas con entradas para el Mundial
    Mundial 2026

    La aplicación que ayuda a los hinchas con entradas para el Mundial

    Alexis tiene el perfil que busca el DT del Sevilla para el próximo curso
    Alexis Sánchez

    Alexis tiene el perfil que busca el DT del Sevilla para el próximo curso

    Se fueron al chancho: Tres rojas marcan récord histórico en Mundiales
    Mundial 2026

    Se fueron al chancho: Tres rojas marcan récord histórico en Mundiales

    Ya es viral: los problemas con el inglés de árbitro en Mundial 2026
    Mundial 2026

    Ya es viral: los problemas con el inglés de árbitro en Mundial 2026

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo