En ESPN, Claudio Bravo recordó el impacto de Marcelo Bielsa para su exitosa carrera en Europa.

Claudio Bravo gozó de una exitosa carrera en Europa, con ocho temporadas en la Real Sociedad para después dar el salto al Barcelona, jugar en el Manchester City y concluir su carrera en el Real Betis.

Ahora, el comentarista de ESPN reveló un dato inédito que lo ayudó a triunfar en el Viejo Continente: el siempre certero consejo de Marcelo Bielsa, quien habló seriamente con él en su llegada a la Roja.

“Nosotros habíamos bajado con la Real Sociedad, me agarra un día y me dice: ‘Te he analizado por todos lados, tienes unas características especiales. Tienes que mejorar esto, y el juego nuestro te va a ayudar y facilitar las cosas para que saltes al siguiente nivel’”, rememoró.

“’Tardarás uno, dos o tres años, lo que sea, pero si logras entender el funcionamiento de cómo vamos a competir, te va a facilitar mucho las cosas‘”, fueron las palabras del Loco.

“Después llegué al Barcelona y…” | Getty Images

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“Dicho y hecho”: El consejo de Marcelo Bielsa a Claudio Bravo que marcó su carrera

“Dicho y hecho. En unos años más me tocó ir al Barcelona y lo que hacíamos nosotros a nivel de juego, que era casi la misma estructura que utilizaba el Barcelona, encajé a la perfección allí. Era prácticamente jugar de una manera similar”, contó Claudio Bravo.

La conversación se dio en medio del análisis del actual momento de la Roja y los jugadores que pueden brillar en esta nueva generación.