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La Roja

Mundialista lanza una cruda verdad sobre Pellegrini y la selección chilena: “Le aconsejo que no venga”

Miguel Ángel Gamboa, en conversación con el programa Yo Jugué un Mundial de RedGol, habló de la opción del Ingeniero a la Roja.

Por Carlos Silva Rojas

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Manuel Pellegrini sigue sonando en la Roja.
© GettyManuel Pellegrini sigue sonando en la Roja.

La selección chilena una vez más está abajo de la fiesta grande, porque este jueves arranca el Mundial 2026 y el equipo nacional no estuvo ni cerca de clasificar.

Es más, la Roja ni siquiera tiene entrenador confirmado, puesto que Nicolás Córdova es DT interino y está lejos de ser oficializado en el cargo para el siguiente proceso.

Dada la tardanza de la Federación de Fútbol de Chile de escoger a un nuevo seleccionador, hay voces que aseguran que están esperando a Manuel Pellegrini, quien queda libre de Real Betis recién en junio de 2027.

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Miguel Ángel Gamboa no ve a Manuel Pellegrini en la Roja

Alguien que conoce de cerca a Manuel Pellegrini es el ex mundialista con la Roja en España 1982 Miguel Ángel Gamboa, quien analizó el presente del equipo nacional en el nuevo programa de RedGol Yo Jugué un Mundial.

El Loco comentó la opción de que el Ingeniero cumpla su sueño de dirigir a la Selección, algo que no le cierra y de hecho le recomienda que no tome el fierro caliente.

“A Manuel lo estimo mucho, pero tiene tantas contras en Chile, siempre ha tenido contras en Chile. Por sus trayectorias acá, por ser un jugador diferente, con carrera universitaria, un tipo educado y en Chile siempre se le cuestionó“, dijo en primera instancia.

Si no le va bien al principio va a tener mucho que batallar. Yo no le aconsejaría venir a Chile. Con la plata que ha logrado, con las campañas que ha hecho en Europa, le digo que se quede allá”, remató el ex Universidad de Chile y Colo Colo.

Por ahora, la opción de Manuel Pellegrini en la selección chilena es más bien un sueño y es cada vez más difícil que se cumpla.

En síntesis

  • El Mundial 2026 comienza este jueves sin la participación de la selección de Chile.
  • El entrenador Nicolás Córdova ejerce actualmente como director técnico interino de la Roja.
  • El exfutbolista Miguel Ángel Gamboa aconsejó a Manuel Pellegrini no dirigir la selección chilena.
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