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Selección chilena

Fernando Solabarrieta cuenta insólita anécdota de Ricardo Gareca en Chile: “Me contó un jugador”

Fernando Solabarrieta reveló una anécdota contada por un jugador sobre el trabajo de Ricardo Gareca en la Roja.

Por Javiera García L.

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Fernando Solabarrieta: "Esto era la Roja de Gareca"
© Photosport/Picado TVFernando Solabarrieta: "Esto era la Roja de Gareca"

Los recuerdos del paso de Ricardo Gareca por la Roja no son buenos. El DT mostró una pésima cara en nuestro país con nóminas confusas, poca autocrítica y un rendimiento que nos dejó fuera del Mundial 2026.

Uno que siempre fue crítico del trabajo del entrenador argentino fue Fernando Solabarrieta. Ahora, el comentarista deportivo contó en Picado TV una anécdota desconocida del Tigre, revelada por un jugador de la selección.

“Esto es real. Esto era la selección bajo el mando de Gareca. Llega un jugador de un país donde se habla portugués y lo primero que le pregunta el técnico de la selección es: ‘¿Che, es cierto que juega bien Aravena?‘”, relató.

Era tan rara la pregunta que el jugador que la recibió pensó, ‘no, lo que debe pasar es que me quiere medir como compañero, a ver si soy buen o mal compañero, si lo mato o no’, narró Solabarrieta.

“Había flor de pichanga”: La anécdota de Solabarrieta que expone a Gareca | Photosport

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No es lo único. “(El jugador) llega a las 9 citado a Juan Pinto Durán. Pasa el rato y no llegaba nadie. Se le acerca el coordinador con el preparador físico y dicen: ‘Sabe, hubo una descoordinación, los muchachos no van a llegar hoy’“.

“Camino al gimnasio, se encuentra con árbitros que vienen entrando, porque si hubiesen llegado los jugadores, iban a jugar un amistoso. De repente, escucha gritos y pelotazos, mira la cancha y había una flor pichanga con los árbitros, estaba el cuerpo técnico, el cocinero, el guardia de seguridad“.

“Eso era la selección. Esto me lo contó un jugador. Una pichanga: eso era la selección chilena con Gareca. ¿Por qué, entre otras cosas, no pudimos terminar séptimos? Porque no había que terminar cuarto. Séptimo. Porque se contrató a un flojo y a un chanta de esta envergadura“, cerró.

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