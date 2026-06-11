Mauricio Pinilla se refirió al recambio de la Roja y lanzó una fuerte crítica a la nueva generación de jugadores chilenos.

La Roja está en pleno proceso de reconstrucción después de tres fallidos intentos de volver al Mundial. Ya no quedan sobrevivientes de la Generación Dorada en el equipo que hoy dirige Nicolás Córdova.

Y aunque la nueva camada de jugadores intenta salir de la sombra de quienes triunfaron antes, con Lucas Cepeda o Darío Osorio como las principales esperanzas de los hinchas, muchos no convencen.

En Radio Agricultura, Mauricio Pinilla fue durísimo con la nueva generación. “Cuando yo me venía de Europa a jugar a la selección, el avión venía con 17 jugadores, todos jugando en Europa, de primer nivel. Hoy tenemos tres o cuatro jugando allá, y ni siquiera en las primeras ligas“, disparó.

“Sinceramente, creo que la Generación Dorada también le hizo un poco mal a Chile, porque los jóvenes que venían atrás, que venían pensando que podían ser parte de la selección y que iban a jugar solos, no se dieron cuenta del sacrificio que había detrás“, consideró.

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“Los niños pensaron que era llegar y ganar en la Roja”: El fuerte palo de Mauricio Pinilla a los nuevos jugadores

“No se dieron cuenta del sacrificio de Vidal, Aránguiz, Vargas, Bravo, del mismo Gary Medel. Jugadores que se pelaron el lomo para poder estar donde estaban. Tipos disciplinados, con físico privilegiado“, dijo Mauricio Pinilla.

“Los niños pensaron que era fácil llegar a la selección, que era llegar y ganar, y creo que se despreocuparon: ya no tienen el mismo físico, ni la misma resistencia ni mentalidad. Hoy prefieren los autos, el Instagram, las fotos y la ropa de Vidal, en vez de querer los éxitos y copas de Vidal. Pensaron que esas copas las ganó gratis. Querían las otras cosas, no el éxito del jugador“, cerró.