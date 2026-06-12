El trabajo del Loco le da dudas a este exdelantero de la Celeste, quien le puso una obligación para la Copa del Mundo. ¡Revisa la entrevista al Grillo Biscayzacú!

Este retirado centrodelantero fue parte de las selecciones juveniles de Uruguay y está muy atento al desempeño del cuadro charrúa en el Mundial 2026 bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, quien ya anunció que le pondrá fin a su ciclo como DT de la Celeste cuando finalice la participación en el torneo.

En ese contexto, este temible goleador que jugó en Colo Colo, Santiago Morning y Fernández Vial en Chile contestó un llamado de RedGol y habló sobre las posibilidades que tiene el conjunto uruguayo en la Copa del Mundo. Se trata de Gustavo Biscayzacú. Sí, el Grillo.

“Siendo un poco realista y con un grado de optimismo, cada uno de los Mundiales para nosotros es una expectativa importante”, manifestó Biscayzacú, quien le puso paños fríos a las grandes ilusiones si es que alguien las tiene. Al parecer, no le genera mucha confianza el trabajo del Loco Bielsa.

Marcelo Bielsa da indicaciones en el Estadio Nacional vs la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

Frente a eso, el Grillo Biscayzacú planteó que “sabemos que no somos los grandes candidatos a ganarlo. Pero sí que podemos ser muy competitivos. Aunque hoy en día la selección no dejó la mejor imagen en los últimos partidos. Pero confío en el gran potencial de Uruguay y sus jugadores para dar una sorpresa”.

Gustavo Biscayzacú en Colo Colo, donde fue campeón en 2007. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“La relación entre el cuerpo técnico y los jugadores tuvo algunos idas y vueltas con respecto a determinadas situaciones. Pero cuando el árbitro pite y tengas la celeste puesta, te olvidas de todas las cosas extrafutbolísticas. No hay nada que podamos decir de ese razonamiento que por eso el equipo no juega, no corre ni mete”, expuso Biscayzacú, quien también jugó en Nacional de Montevideo y en el Veracruz de México.

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Biscayzacú confía en Uruguay para el Mundial 2026, pero no por Bielsa

A pesar de Marcelo Bielsa, Biscayzacú ve bien al plantel que el Loco convocó para disputar el Mundial 2026 con Uruguay. “Cuando arranque todo, los jugadores querrán hacer lo mejor, sea cualquier entrenador. Tener la oportunidad de jugarlo es una experiencia única”, apuntó el Grillo.

“No creo que sea un grupo accesible. Sí creo que sería un fracaso deportivo importante no clasificar. Sobre todo que hasta mejores terceros pasan de ronda. Uruguay tiene la obligación de clasificar”, fue el desafío que le puso el Grillo al equipo del Loco Bielsa.

Biscayzacú (a la derecha) junto a Marcelo Bielsa en 2018. (Captura Instagram).

Y profundizó. “Después veremos en qué lugar, pero está obligado a clasificar. Y después en los mata-mata, es el día el momento y jugársela. Uruguay tendrá un grupo complicado que no será tan fácil como muchos creen. Dependerá de la jerarquía del jugador uruguayo para salir victorioso de esos desafíos”, cerró el otrora goleador del Cacique y el Deportivo Cali de Colombia.

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¿Cuándo debuta Uruguay en el Mundial 2026?

Uruguay comenzará su participación en el Mundial 2026 este 15 de junio frente a Arabia Saudita a contar de las 18 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Así va el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay comparte el Grupo H con Arabia Saudita, España y Cabo Verde en el Mundial 2026.