El papá del astro trasandino falleció este viernes en un hospital de Rosario a los 68 años.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció durante la noche del pasado viernes en un hospital de Rosario (Argentina) a la edad de 68 años. De acuerdo a información entregada por el sitio Infobae, el papá del astro trasandino atravesaba una larga enfermedad.

El deceso ocurrió a las 22:00 horas del viernes 7 de agosto, en una clínica en la ciudad rosarina, donde estaba internado producto de algunas complicaciones graves por su salud.

La carrera de Lionel Messi no se puede entender sin la presencia de Jorge, quien fue un pilar sobre todo para sus inicios. Sin ir más lejos, fue el que luchó por conseguir el tratamiento para su hijo y quien se quedó con el cuando su carrera en el Barcelona apenas comenzaba.

La salud del padre de Jorge Messi ya era un tema en el Mundial 2026

Lamentablemente la preocupación en torno a la salud del padre de Lionel Messi comenzó hace bastante. En el Mundial 2026 el atacante no pudo ocultar su llanto al momento de hacer sus primeros tres goles en la competencia ante Argelia.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, declaró el propio Messi al respecto.

Jorge Messi fue un pilar para la carrera de Lionel Messi. | Foto: Getty Images.

Una que pagó bastante caro por dar mal una información en torno a esta situación fue Florencia Peña, rostro del programa El Show de Verano de Luzu TV, donde informó que Jorge Messi había fallecido, algo que fue desmentido por la producción minutos después.

Por este grave error la conductora fue desvinculada del canal, al igual que todos los responsables por haber dado mal esa información.

Se espera que en las próximas horas la familia de Lionel Messi rompa el silencio tras esta triste noticia que enluta no solo a su entorno más cercano, sino que también a todo el fútbol argentino.

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En síntesis