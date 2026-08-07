“La tiene que romper”: Marcelo Barticciotto le raya la cancha a Iván Román en Colo Colo

El multicampeón con el Cacique recalcó que el jugador deberá dejarlo todo y más para ser titular con Fernando Ortiz.

Colo Colo abrochó la llegada de Vozinha para el segundo semestre del 2026. Pero el Cacique sigue activo en el mercado de fichajes y todo apunta a que Iván Román será el nuevo refuerzo del Cacique.

Es que a horas de jugar por la Liga de Primera ante Unión La Calera, Fernando Ortiz tendrá una nueva variante para la defensa. Lo que implica un “lindo” problema para el “Tano” ante la gran cantidad de variantes que tendrá en dicha zona.

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El defensa central llegó como gran figura al Atlético Mineiro. Pero no se pudo afianzar al cuadro brasileño. Por lo que ahora decidió retornar a Chile para relanzar su carrera. Lo que no fue al azar ni mucho menos como descarte.

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Iván Román a Colo Colo: esto dijo Marcelo Barticciotto

Todo indica que fue una decisión que pidió el mismo jugador, ya que el Mineiro tenía opciones de mandarlo a otro equipo de Brasil o hasta a la Primera División de Argentina. Sin embargo, el prefirió venir al Cacique. “Él es colocolino, también su familia”, recalcó Marcelo Barticciotto en F90 de ESPN.

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“Yo lo conocí. Es un chico inteligente”, agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991. Pero más allá del cariño por el club y su entorno, el Barti fue sincero sobre la realidad que va a enfrentar ante su inminente llegada al Monumental.

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Por lo mismo, el tono cambió para dejarle en claro la importante tarea que debe enfrentar para ser titular.

“En este momento, si llega a entrar la va a tener que romper”, advirtió Barticciotto. “Va a jugar cuando alguno de los tres defensas titulares no este. No es que va a sacar a alguno y va a poner a Román”, enfatizó.

Cabe consignar que en la defensa Ortiz tiene de titulares a Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Gonzalo Villagra. Luego siguen Erick Wiemberg, Javier Méndez y los juveniles Alonso Olguín y Bruno Torres. Incluso este último podría dejar la institución rumbo al Bragantino de Brasil.