Desde la escuadra paulista ya presentaron el interés formal a Blanco y Negro por el defensor. Si se vende por más de US$250 mil, podrá sumar un cuarto refuerzo.

En medio de un mercado de fichajes que es positivo hasta ahora para Colo Colo, corre serio riesgo de perder a una de sus jóvenes promesas para lo que resta del año, pues desde uno de los mercados más fuertes de Sudamérica vienen por su contratación.

Más allá de la contratación del arquero Vozinha y el inminente arribo de Iván Román, hasta las oficinas de Blanco y Negro llegó un ofrecimiento formal desde el fútbol brasileño por una de sus promesas, como el defensor Bruno Torres de 18 años.

Según dio a conocer en Radio ADN el reportero Cristián Alvarado, “el joven central tiene una oferta formal del Red Bull Bragantino de Brasil para dejar el Estadio Monumental”, lo que en caso de concretarse le entregará una buena noticia económica y mercantil a Colo Colo.

Tweet placeholder

¿Cómo beneficiará a Colo Colo la venta de Torres?

Más allá de que el técnico Fernando Ortiz pueda perder una alternativa en la defensa, luego de su debut hace un mes en el duelo con Deportes Recoleta por Copa Chile, su partida puede marcar un antes y después a la hora de mejorar su actual plantilla.

Resulta que en caso que Colo Colo decida aprobar la venta de Bruno Torres, y el monto a recibir por esta operación sea mayor a los US$250 mil dólares, por normativa de la ANFP podrá sumar a una cuarta incorporación para lo que resta del año.

Así que en momentos donde se debate entre elegir a Diego Valdés o Carlos Palacios como el tercer y último refuerzo para este tramo, si se concreta esta operación, podría sumar a los dos si es que Blanco y Negro así lo estima. Buena noticia.

ver también Fernando Ortiz y los juveniles que debutaron bajo su mando en Colo Colo: Se une Bruno Torres

En síntesis