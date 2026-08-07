Estudio de prestigioso sitio estadístico ubicó a tres elencos nacionales en el top ten ocupando futbolistas que miden menos. Uno de ellos está en el primer lugar.

El fútbol chileno siempre da que hablar y esta vez un prestigioso ranking así lo dejó en claro. La cuenta CIES Football Obs, especialista en datos, publicó un listado sobre los equipos con jugadores más bajos.

La estatura es un tema histórico en Chile y actualmente la Liga de Primera no se queda acá. Bajo la medición del sitio estadístico, se determinó a los equipos que usan más a jugadores que miden menos de 176 centímetros.

Ahí, en el top ten el fútbol chileno tiene a tres equipos instalados, donde dos de ellos son primero y segundo respectivamente. El universo estudiado corresponde a 50 ligas top del mundo.

Así es el ranking de los más bajos que lidera el fútbol chileno

Huachipato es el equipo que ocupa jugadores con más baja estatura a nivel mundial, según el estudio de CIES Football Obs. Le sigue Palestino y en el séptimo lugar está Everton.

Tweet placeholder

Por contraparte, en cuanto a los “gigantes”, la Liga de Primera es última en este ítem junto al campeonato de Japón, con un promedio de 1.77 metros. El Midtjylland de Darío Osorio es quien le da más minutos a jugadores altos.

Tweet placeholder

Huachipato tiene jugadores de baja estatura, pero talento puro. Uno de ellos es Kevin Altez, quien al arribar al club figuraba con 1.69 metros de altura. Recordado es el caso de Yeferson Soteldo en el pasado, quien era apodado el “enano”.

Pero la fórmula de sus jugadores ha sido positiva en el balance para Jaime García en los acereros. Hasta antes de la fecha 18, marchan séptimos en la tabla, pero a seis puntos del segundo, la U de Chile.