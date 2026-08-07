“Se desbordó”: Jefe de árbitros le raya la cancha a Héctor Jona por polémica conducta

Roberto Tobar recalcó que conversó con el referí y confesó que “se desbordó” por la situación vívida en el CAP de Talcahuano.

El arbitraje en Chile enfrenta uno de sus momentos más complicados. Lo que se reflejó por la polémica situación que protagonizó Héctor Jona en el duelo entre Huachipato y Cobresal.

El partido terminó 3-3 en el Estadio CAP de Talcahuano. Pero el resultado pasó a segundo plano por el cruce entre el juez central y Kevin Altez.

ver también “Abuso de poder”: Rostro de TNT Sports lapidario con polémica conducta de arbitro Héctor Jona

En una actitud matonezca, Jona encaró al jugador uruguayo. El futbolista acerero prendió con agua y le propinó un cabezazo que provocó la tarjeta roja de inmediato.

En el informe del juez central, acusó la agresión de Kevin Almez. “El jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco con su cabeza en dirección a mí”, detalló en el documento.

Tweet placeholder

El jugador de Huachipato recibió cuatro partidos de sanción. Ya cumplió uno de sanción ante la U, y ahora le queda Everton, Palestino y Limache. Si el cuerpo técnico lo estima conveniente, recién podrá volver recién el próximo 30 de agosto cuando los acereros visiten a Coquimbo Unido.

La sanción a Héctor Jona por polémica conducta

El tema es que Héctor Jona no se la llevo pelada. Tras el pitazo final, de inmediato se cuestionó su cometido. Incluso se acusó que fue él quien provocó la reacción de Altez de Huachipato.

El tema es que su conducta no pasó desapercibida y el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, confirmó que hubo más que un tirón de orejas para el referí.

“Se tomaron medidas al interior del arbitraje. Se conversó con Héctor. Son cosas que no pueden suceder. Fue un momento en le que se desbordó y no se pudo controlar”, lamentó Tobar.

“Hay situaciones que no corresponden. Héctor tiene su sanción al igual que el jugador de Huachipato”, recalcó el encargado del arbitraje en Chile. Tras lo ocurrido a finales de julio, Héctor Jona no ha vuelto a dirigir. Por lo que se estima que a finales de agosto -al igual que Altez- podría recién volver a arbitrar.