De acuerdo a información entregada por ADN Radio, los hinchas albos podrán asistir al choque en el Estadio Nacional pactado para el próximo 23 de agosto.

Pese que restan todavía un par de semanas, el fútbol chileno ya está planificando lo que será el Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo, pactado para el próximo domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

Hace un par de meses, específicamente en mayo, desde la Delegación Presidencial Regional Metropolitana adelantaron que estaban trabajando para que este duelo marcara el regreso de los hinchas visitantes a esta clase de partidos.

“Durante el segundo semestre, todos los clásicos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público visitante. Es una señal clara, nos interesa seguir en el camino de la normalización del fútbol”, declaró al respecto Germán Codina, delegado de la RM.

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Pues bien, esas palabras afortunadamente no se las llevó el viento, ya que este choque entre azules y albos en el recinto de Ñuñoa marcará por fin la vuelta de los hinchas visitantes a los clásicos del fútbol chileno.

El Superclásico 200 entre la U y Colo Colo se jugará con hinchas visitantes

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, las autoridades acordaron que serán 800 los hinchas de Colo Colo quienes podrán ingresar al Nacional para este partido. Estos se ubicarán en la tribuna Pacífico Lateral Norte, con su respectivo colchón de seguridad.

Además, se confirmó que ambas fanaticadas podrán contar con elementos de animación. En el caso de los albos, podrán tener un bombo y un lienzo para su sector.

El Superclásico 200 entre Colo Colo y la U en el Nacional se jugará con hinchas albos en las tribunas. | Foto: Photosport.

Para cerrar, habrá varios cortes en las calles aledañas al Estadio Nacional (Grecia, Pedro de Valdivia, Marahton). Estos serán a contar de las 09:00 horas de aquel domingo 23 de agosto, donde se aplicará un ingreso de horarios diferenciados para que no haya encontronazos entre ambas hinchadas.

Una buena noticia para el fútbol que viene a constatar algo que ya se ha visto en los partidos de este 2026. Es una realidad que se puede jugar con ambas hinchas en el estadio, aunque faltaba demostrarlo en un partido de esta categoría.

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En síntesis