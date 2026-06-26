La ANFP confirmó la programación para el Superclásico del segundo semestre. U. de Chile y Colo Colo chocan en el Nacional.

El esperado regreso de la Liga de Primera ya tiene fecha. La segunda parte del torneo se comenzará a disputar desde el 24 de julio y reanudará la intensa lucha por el título, donde Colo Colo tiene la delantera.

La ANFP, de hecho, informó la programación de las nueve primeras fechas de la segunda mitad de la competencia. Y entre los partidos más esperados aparece el Superclásico que se disputará en el Estadio Nacional.

Desde Quilín confirmaron que el partido entre U. de Chile y Colo Colo, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, se disputará el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el coliseo de Ñuñoa.

Será el reencuentro entre azules y albos después del triunfo del Romántico Viajero en el Monumental en la primera rueda. Además, debería ser el primer encuentro de este tipo que cuente con hinchada visitante en mucho tiempo.

U. de Chile se encontrarán el 23 de agosto en el Estadio Nacional | Photosport

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Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo tiene fecha: ¿Se juega con visitantes?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, adelantó que el Superclásico en el Estadio Nacional será con las dos hinchadas. El tema ya se viene trabajando desde hace algunas semanas.

“Estamos tratando de hacer todo lo posible para que puedan volver a convivir las hinchadas en los estadios. Si en algún minuto nos damos cuenta de que persistir en este intento va a generar más un problema que una solución, es obvio que vamos a tener que revisar la decisión”, explicó la autoridad.