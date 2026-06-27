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Mundial

¿Cuáles irán por Chilevisión y DSports? Los 6 partidos del Mundial 2026 que se jugarán hoy sábado 27 de junio

Una jornada de seis partidos cierra la fase de grupos del Mundial 2026, pero habrá poca presencia en TV abierta.

Por Carlos Silva Rojas

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Harry Kane cierran la fase de grupos.
© GettyCristiano Ronaldo, Lionel Messi y Harry Kane cierran la fase de grupos.

La fase de grupos del Mundial 2026 dice adiós este sábado, porque se cierran las zonas L, K y J, por lo que todos los partidos de 16° de final van a quedar confirmados.

La FIFA determinó que se jueguen seis partidos en la presente jornada, con tres grupos definiéndose al mismo horario, pero lamentablemente solamente un encuentro irá por televisión abierta.

El único partido que podrá ser sintonizado en el país por Chilevisión será el de Colombia vs Portugal, donde Cristiano Ronaldo se juega ante el elenco cafetero el primer lugar del grupo, a partir de las 19:30 horas.

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El día futbolero lo abre Inglaterra de Harry Kane contra Panamá de Cecilio Waterman, el cual irá en exclusivo por DSports, todo desde las 17:00 horas.

Para finalizar, Argentina con Lionel Messi en la banca se medirá ante el débil combinado de Jordania, desde las 22:00 horas, también por DSports para todo Chile.

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La programación del Mundial 2026 de este sábado 27 de junio

Grupo L

  • Croacia vs Ghana, a partir de las 17:00 horas. DSports
  • Panamá vs Inglaterra, a partir de las 17:00 horas. DSports

Grupo K

Portugal y Cristiano Ronaldo jugarán un esperado partido ante Colombia. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Portugal y Cristiano Ronaldo jugarán un esperado partido ante Colombia. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

  • Colombia vs Portugal, a partir de las 19:30 horas. Chilevisión y Dsports
  • RD Congo vs Uzbekistán, a partir de las 19:30 horas. DSports

Grupo J

  • Argelia vs Austria, a partir de las 22:00 horas. DSports
  • Jordania vs Argentina, a partir de las 22:00 horas. DSports
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