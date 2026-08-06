Un pilar del Chile bicampeón de América analizó el fichaje albo y el que está por firmarse en las próximas horas. Inminente arribo del defensa de Atlético Mineiro.

Días movidos en Colo Colo. A la locura por el arribo de Vozinha, ahora se sumó el arribo ya cocinado de Iván Román, quien está a detalles de estampar la firma a préstamo desde el Atlético Mineiro.

Cedido hasta fines de 2027 sin opción de compra, la llegada del defensor de la selección chilena alertó a un histórico bicampeón de América. Gonzalo Jara tomó la palabra y le habló de defensa a defensa al que está a punto de arribar al Cacique.

“Es el central titular de la selección chilena (Iván Román). Para mí, es ganancia para ambos, sabemos lo intenso de los planteles en Brasil y en Colo Colo tendrá minutos”, dijo en Pelota Parada.

Jarita alerta por Vozinha e Iván Román

Gonzalo Jara no se quedó ahí y pese a la locura chilena por Vozinha, para él Iván Román es un refuerzo que puede ser más importante con miras al próximo año. Ahí Colo Colo tiene practicamente abrochada la clasificación a Copa Libertadores.

“En cuanto a Román, la mentalidad que tiene será una linda competencia para todos por su experiencia“, dijo, antes de la comparación con el bombástico fichaje del meta de Cabo Verde.

Según confesó Jarita, “me gusta lo que Colo Colo hace más allá de Vozinha, que no es pensando en Copa Libertadores por su edad, pero Román sí es pensando en la copa. Es una gran oferta de mercado”, cerró.

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Se espera que el acuerdo sea definitivo en las próximas horas, donde todos los caminos apuntan a que el defensa de la Roja será nuevo refuerzo albo. En cuanto a Vozinha, sigue poniéndose a punto para su pronto debut en Colo Colo.