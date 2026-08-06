El presidente del fútbol trasandino fue categórico en su respaldo al actual timonel del fútbol mundial, a quien calificó de "transparente". Ni disimulan.

Ni disimulan. En Argentina les importa bastante poco que en todo el mundo los apunten como los “regalones de la FIFA“. Prueba de esto es que a través de un comunicado oficial entregaran su respaldo al presidente del fútbol mundial, Gianni Infantino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente Claudio Chiqui Tapia, publicó una carta en sus canales oficiales donde no dudaron en prestarle apoyo al dirigente suizo-italiano en medio de la crisis que existe tras el fallido proyecto para “privatizar” el Mundial.

“Nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años“, señalan desde Argentina y ponen a Infantino como “un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”.

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Argentina da la nota y le presta apoyo a Infantino

Desde la dirigencia de Chiqui Tapia defienden públicamente al mandamás de la FIFA al indicar que “abrió las puertas a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”.

“Cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos”, finaliza la intervención de Argentina, quien ratificó su apoyo a Infantino para las elecciones presidenciales de marzo del 2027.

Otra asociación que entregó su público respaldo al actual timonel fue Paraguay, cuyo presidente Robert Harrison expresó públicamente que “la gestión de la FIFA bajo su liderazgo durante los últimos diez años ha significado una transformación profunda de la organización“.

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En síntesis