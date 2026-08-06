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Fútbol internacional

El cabaret de FIFA sigue: quieren borrar a Marruecos de la organización del Mundial 2030

En Europa se molestaron con el rumor de que FIFA quiere entregarle la final del Mundial 2030 a Marruecos y quieren sacarlos de la organización.

Por Felipe Escobillana

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A Marruecos lo quieren sacar de la organización del próximo Mundial por culpa de Infantino
© Getty ImagesA Marruecos lo quieren sacar de la organización del próximo Mundial por culpa de Infantino

Un nuevo escándalo se vive en la FIFA. Gianni Infantino está en una guerra con Europa y la última movida del dirigente provoca un caos: quiere ofrecerle la final del Mundial 2030 a Marruecos.

Información publicada por el diario británico The Times asegura que Infantino habría hecho esto con la nación africana para garantizar apoyo político de cara a su futura reelección, lo que de inmediato trajo reacciones.

Lo más duro vino desde Portugal, país que también recibirá el grueso de la Copa del Mundo junto a España, pues “han comenzado a saltar los primeros movimientos políticos para apartar a Marruecos de la candidatura conjunta”, según señala Mundo Deportivo.

Este rumor provocó que la FIFA desmienta tajantemente la información, aunque la duda quedó sembrada. De hecho en Zurich aseguran que la decisión del país que acogerá la final 2030 se tomará próximamente.

En Portugal quieren borrar a Marruecos de la organización del Mundial

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Sorpresa en España: quieren la final en el Bernabéu

En España quedaron anonadados con esta información, pues dan por hecho que la definición del Mundial se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, tal como sucedió en 1982.

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, reaccionó a la especulación surgida esta semana. “Nos ha sorprendido mucho“, dejó en claro en Cadena SER.

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Eso sí, advierte que “lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Nosotros estamos trabajando con la FIFA y tenemos la próxima reunión en el mes de septiembre”.

Estableció que “nosotros vamos a seguir trabajando porque queremos, y así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España” y que, a diferencia de Portugal, no hay intención de bajarse de la organización pase lo pase.

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