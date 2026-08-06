Los hinchas de Universidad de Chile quieren ver a Vozinha en el pórtico de Colo Colo en el Superclásico del 23 de agosto.

Se terminó por ahora la Vozinha locura que significó su llegada a Chile y viene la parte más importante: la deportiva. El meta africano ahora debe demostrar en la cancha lo que vale.

Difícilmente pueda jugar este domingo ante La Calera, debido a que recién viene poniéndose a punto en los entrenamientos. Pero sí se espera que debute ante O’Higgins, en la cuarta fecha, una semana antes del Superclásico.

Los hinchas de la U de Chile palpitan lo que puede ser ese encuentro en el Estadio Nacional, ya que la presencia del caboverdiano sería un ingrediente de color para el espectáculo.

Redgol le consultó en La Calera, en el duelo de Copa Chile, a los hinchas azules por la posibilidad de enfrentar a Vozinha y la mayoría espera verlo en Ñuñoa el 23 de agosto.

Vozinha fue presentado en el Monumental. ¿Jugará contra la U?

Las reacciones de los hinchas de la U por enfrentar a Vozinha

“Obviamente que juegue para golearlos, para que se dé cuenta quién es la verdadera hinchada, quiénes somos los verdaderos número 1 de Chile”

“Me encantaría, porque le han hecho mucha propaganda y sería lindo hacerle un par de goles para bajarle un poco los humos, porque salió el mejor arquero del Mundial pero no creo que sea para tanto”.

“Sí, que le ganemos y humillarlo ojalá, idealmente. Todo bien con Vozinha, pero ojalá le vaya mal”.

“Que juegue y Vargas le haga tres goles, así se va a retirar. La U no le tiene miedo a nadie”.

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“Sería un bonito espectáculo, el arquero se ganó el puesto donde está en el rival, pero nosotros somos la U”.

“Es buen futbolista, profesional, demostró su calidad. Nos cae bien a la mayoría”.

“Ojalá que lo juegue para tirarle un par de pifias, pero con respeto siempre”.