El refuerzo argentino de la U sorprende con chispazos de talento, que le valieron los elogios de un técnico bicampeón y de un referente del plantel.

El triunfo de Universidad de Chile por un marcador de 1-0 ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2026 dejó buenas sensaciones en los azules, pero también marcó una sorpresa que está agarrando fuerza en el plantel.

Se trata del refuerzo Gonzalo Reyna, quien nuevamente ingresó en el segundo tiempo, marcando claras diferencias por su estilo de juego que le hizo ganar los primeros aplausos de los hinchas de la U.

El argentino de 20 años tiene la capacidad de encarar y sacarse jugadores, lo que genera abrir grietas para el ataque bullanguero, algo que se pedía mucho ante San Felipe.

Gonzalo Reyna tuvo sus primeros momentos de talento en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Vaccia: “A uno le gusta que los jugadores hagan otras cosas”

César Vaccia es un admirador de este tipo de jugadores, con condiciones de poder encontrar sus propios espacios, por lo mismo estaba contento con lo que pudo ver.

Fue en conversación con Redgol donde destacó los primeros minutos del atacante argentino con la camiseta de Universidad de Chile, porque cree que dará mucho que hablar.

“Se ve que tiene condiciones, hace cosas diferentes que a uno le gusta eso en el fútbol, jugadores que hagan otras cosas“, destacó el técnico bicampeón con los azules.

Pero no fue el único que sumó votos de confianza: “La U tiene una forma de jugar, ahora muestra jugador, también me encanta el chico Vásquez, entró Cofré y Barrera cada vez me sorprende más tiene mucha personalidad”.

Gonzalo Reyna se llevó varias caricias por su estilo de juego en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Zaldivia: “Gonzalo se va acoplando al equipo”

Matías Zaldivia fue otro que fue consultado por los primeros juegos de Gonzalo Reyna como jugador de Universidad de Chile, sabiendo que fue aplaudido por los hinchas.

“Bien, Gonzalo es un gran jugador, que, obviamente, con el pasar del tiempo se va a ir acoplando mejor al equipo y sintiéndose más cómodo con nosotros”, destacó Zaldivia.

En ese sentido, valoró la entrega y los primeros elogios de los hinchas: “Se va acostumbrando con el método de entrenar del profe. Así que nada, muy contento porque vino a aportar”.

Mira el resumen del triunfo de la U ante San Felipe: