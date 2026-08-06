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Universidad de Chile

Matías Zaldivia remarca el objetivo de la U en la Copa Chile: “No podemos dejar nada”

El referente del capitán de la U marca el camino de la segunda parte de los azules, con el anhelo de levantar un título.

Por Cristián Fajardo C.

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Los azules ganaron su grupo y enfrentarán a Everton.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos azules ganaron su grupo y enfrentarán a Everton.

Universidad de Chile venció por un marcador de 1-0 a Unión San Felipe, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, lo que le permitió cerrar su paso a los octavos de final.

En ese sentido, el camarín de los azules se mostró conforme, porque pelear por este título está dentro de los objetivos que se han planteado para la segunda parte de la temporada.

Por lo mismo, fue Matías Zaldivia quien sacó la voz por el camarín de la U, para hablar de lo que viene en la lucha de sus metas, además de cómo afrontan momentos decisivos para la U.

“Contento por la clasificación y la victoria, por seguir sumando minutos en lo personal. Es una noche redonda. Se sufrió mucho, así que estoy disfrutando los minutos que me toque y ojalá ir sumando cada vez más para ir poniéndome a punto”, comentó.

Matías Zaldivia jugó el segundo tiempo en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Matías Zaldivia jugó el segundo tiempo en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Matías Zaldivia: “Los objetivos son salir campeón”

Matías Zaldivia lleva jineta dentro del camarín de Universidad de Chile, por lo que es uno de los que puede sacar la voz para hablar de los objetivos que tiene el plantel azul.

Los objetivos nuestros son salir campeón. Todavía no se cumplió nada, logramos una primera etapa y contento por eso”, explicó con el paso a los octavos de final de la Copa Chile.

En ese sentido, también sumó la pelea en la Liga de Primera, donde están segundos, pero a 12 puntos de Colo Colo, lo que marcó como una lucha que será de largo aliento.

De acá al final son todas finales, hay muchos puntos que acortar y no podemos dejar ninguno en camino”, finalizó.

Mira sus declaraciones:

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