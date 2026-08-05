El presidente de Blanco y Negro fue consultado por la opción de contratar al defensor chileno que milita en Atlético Mineiro.

Una jornada de emociones tuvieron este miércoles los hinchas de Colo Colo, que gozaron con la masiva presentación del arquero Vozinha en el estadio Monumental.

Cerca de 20 mil fanáticos llegaron al recinto de Macul para darle una linda bienvenida al portero de 40 años, que se hizo famoso gracias a su cometido con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Uno de los que llegó al Monumental para el evento que tenía como protagonista a Vozinha fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aprovechó de hablar de otras contrataciones de Colo Colo.

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Mosa comenta la opción de Iván Román en Colo Colo

Una nueva oportunidad de mercado que se le abre a Colo Colo es la opción de fichar a Iván Román, defensa central chileno de apenas 20 años que no es considerado en Atlético Mineiro.

El formado en Palestino no entra en los planes del entrenador Eduardo Domínguez, por lo que el Galo le busca una salida al jugador y el puntero del fútbol chileno aparece como chance.

Iván Román no goza de continuidad en Atlético Mineiro. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Aníbal Mosa fue consultado por el nombre del zaguero nacional, sin embargo, evitó profundizar acerca de si están negociando o no por el chico Román.

“Lo he dicho. Cuando hay jugadores con contrato vigente con otros clubes no me refiero. Cuando tengamos novedades por una nueva incorporación, lo diremos, como cuando dije lo de Vozinha y algunos no me creyeron”, sentenció el empresario.

Iván Román apenas ha jugado 9 partidos en todo 2026 por Atlético Mineiro, sumando 635 minutos en cancha. Podría arribar a Colo Colo en calidad de cedido.

En síntesis

20 mil hinchas recibieron a Vozinha en su presentación en el estadio Monumental .

recibieron a en su presentación en el . Colo Colo evalúa el fichaje del defensa chileno de 20 años Iván Román .

evalúa el fichaje del defensa chileno de 20 años . Iván Román solo registra 9 partidos con Atlético Mineiro durante 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

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