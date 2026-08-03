Desde Brasil avisan mazazo para uno de los valores de mayor proyección de la Roja. Dirigencia toma medidas tras decisión del DT.

La selección chilena sigue sin confirman a su entrenador con miras al proceso del Mundial 2030, aunque sí hay claridad respecto a los nombres que liderarán en cancha ese proceso. Uno de ellos es Iván Román, quien milita en el fútbol de Brasil.

Eso sí, los últimos meses no han sido positivos para el formado en Palestino. Tan así, que desde esa liga avisan vientos de cambio sobre su futuro, cada vez más lejos del Atlético Mineiro.

“Iván Román desea dejar el Atlético y espera ser negociado aún en esta ventana. El chileno está insatisfecho con el poco uso y ya considera incluso entregar su casa”, avisó Wadson Fernando Fernandes, del Canal Eu Acredito.

De las mechas la dirigencia y el técnico por Iván Román

Iván Román parece tener los días contados en el Atlético Mineiro. El zaguero y uno de los jugadores con más proyección de la selección chilena no es considerado por el entrenador Eduardo Domínguez, lo que alertó a la dirigencia.

“La dirigencia de Atlético Mineiro aguarda por un préstamo en el que Iván Román sume minutos y experiencia”, informó el periodista chileno, José Fernández, desde Brasil.

Siguiendo con su información, “en el Galo creen que tiene potencial y no están de acuerdo con la poca consideración del técnico Eduardo Domínguez, por lo que sienten que una cesión es lo lógico”.

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Iván Román no juega por el Atlético Mineiro desde el 31 de mayo, en el triunfo 1-0 ante Vasco da Gama. Tras eso tuvo minutos por la selección chilena, donde fue expulsado en la derrota 2-1 ante Portugal.