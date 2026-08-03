El arquero argentino esperaba dar el salto a uno de los grandes de Europa, pero Juventus decidió no avanzar por su fichaje.

Emiliano Dibu Martínez vuelve a quedarse con las ganas de cambiar de club. El arquero argentino recibió un nuevo portazo en el mercado de fichajes y por ahora, deberá continuar defendiendo la camiseta del Aston Villa.

Martínez había aparecido en el radar de Juventus, operación que durante las últimas semanas parecía tener opciones de concretarse. Sin embargo, el conjunto italiano finalmente decidió dar un paso al costado.

Emiliano Martínez seguiría en el Aston Villa – Getty

Otro mercado que termina en frustración

Según informó el periodista especializado en mercado de fichajes Fabrizio Romano, la Vecchia Signora comunicó al Aston Villa que no continuará adelante con las negociaciones por el arquero argentino.

“Aston Villa ha sido informado por Juventus sobre planes de no seguir adelante con el traspaso de Dibu Martínez. La decisión se tomó internamente hace días y ahora se ha confirmado a Aston Villa, ya que Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos”, publicó Romano en X.

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No es la primera vez que Dibu Martínez queda cerca de una salida que finalmente no se concreta. El año pasado, el arquero incluso se despidió públicamente del Aston Villa ante la posibilidad de fichar por Manchester United.

Sin embargo, los Diablos Rojos terminaron descartando la operación debido al alto costo del pase, que en ese momento estaba tasado en 47 millones de dólares, mientras el argentino mantenía contrato con el conjunto inglés hasta 2029.

En aquella ocasión, también Chelsea y Galatasaray mostraron interés, pero finalmente el arquero tuvo que permanecer en Birmingham.

Fabrizio Romano en X:

En resumen…