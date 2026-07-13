El jugador suizo de 20 años será compañero del arquero de Argentina en la Premier League de Inglaterra y cerró el Mundial con una sonrisa tras un obsequio de la Pulga.

Muy cerca de Lionel Messi, el Dibu Martínez se vistió de periodista especializado en el mercado de fichajes tras despedirse de Johan Manzambi. Todo ocurrió después de la gran victoria de Argentina vs Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

La figura del cuadro helvético, un volante de 20 años que milita en el Friburgo de Alemania, se perdió los últimos dos encuentros de su selección por una lesión en la rodilla izquierda. De hecho, se daba casi por cerrado el arribo de Manzambi al Newcastle de Inglaterra a cambio de 60 millones de euros.

Finalmente el centrocampista llegará a la Premier League, pero no a las Urracas. Será incorporación del Aston Villa, actual campeón de la Europa League precisamente ante el club alemán al que todavía pertenece Manzambi. La escuadra dirigida por el español Unai Emery pagará 70 millones de la divisa europea por su contratación.

Johan Manzambi anotó tres goles y regaló dos asistencias en cuatro partidos del Mundial 2026. (Alex Grimm/Getty Images).

Algo que le confirmó al mismísimo arquero de Argentina, a quien pronto tendrá como compañero. En un breve diálogo en inglés, Emiliano Martínez le preguntó directamente al todoterreno centrocampista si “¿vendrás al Villa?”. Y recibió un tan escueto como elocuente “sí” como respuesta.

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Dibu Martínez saca primicia del fichaje de Johan Manzambi por el Aston Villa: el suizo se llevó obsequio de Messi

Johan Manzambi le dio el sí al Dibu Martínez, quien pronto será su compañero en el Aston Villa inglés y cerró esa triste jornada de la selección de Suiza con un regalo de Lionel Messi que mostró con muchísimo orgullo. Cuando salía del estadio, el helvético dejó ver la camiseta del “10” de Argentina.

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Cuando volteó para que las cámaras grabaran la casaquilla, Manzambi sonrió por el regalo que rescató. Así terminó el frenético Mundial que vivió el jugador que el 14 de octubre cumplirá 21 años. Y aunque parecía refuerzo del Newcastle, finalmente el cuadro de Birmingham ganó en las negociaciones.

La necesidad de Aston Villa se profundizó tras la grave lesión sufrida por Amadou Onana, quien se cortó el ligamento cruzado anterior en la Copa del Mundo. Por ende, será baja durante gran parte de la campaña. Y qué mejor que el promisorio suizo para suplirlo.

Amadou Onana terminó así el Mundial 2026 de Bélgica. (Jamie Squire/Getty Images).

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Argentin e Inglaterra chocarán para buscar un boleto a la final del Mundial 2026. Se disputará el miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile continental, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.