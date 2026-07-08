El arquero argentino fue muy crítico con el nivel que ha exhibido en la Copa del Mundo, pero eso no impide que un enorme club italiano lo tenga como objetivo prioritario, según contó Fabrizio Romano.

El Dibu Martínez quedó contrariado a pesar de la tremenda y agónica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. A pesar de la victoria, el golero no volvió al hotel de concentración con el mejor sabor. Más bien, todo lo contrario.

No tuvo tapujos en reconocer el bajo nivel que ha mostrado durante esta Copa del Mundo. “No pude ayudar a nadie y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve en la selección“, reconoció el golero, campeón de la reciente edición de la Europa League con el Aston Villa de Inglaterra.

“Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos. Lio (Messi) nos salva siempre y nos ha ayudado muchísimas veces. Por eso tengo que atajar mejor”, fue la exigente tarea que el arquero de 33 años se puso para el futuro de la Albiceleste en la Copa del Mundo, donde chocará ante Suiza en los cuartos de final.

Emiliano Martínez en acción durante el duelo frente a Jordania en la fase grupal. (David Ramos/Getty Images).

A pesar de la negativa opinión con su nivel, el Dibu Martínez tiene el cartel de apetecible en el mercado de fichajes europeo. Incluso para un gigante del Viejo Continente. Así lo informó el periodista Fabrizio Romano, una eminencia en el reporteo de movidas, aunque también muchas veces un portavoz de los agentes para facilitar diversas negociaciones.

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Romano reportó en sus redes que “la Juventus tuvo un contacto directo con el entorno del Dibu Martínez. El argentino sigue siendo el objetivo principal”, sobre la búsqueda de la Vecchia Signora de un arquero para reforzar el equipo en este mercado de fichajes.

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La Juventus busca fichar al Dibu Martínez a pesar de su flojo rendimiento en el Mundial 2026

El Dibu Martínez no quedó conforme ni siquiera con las dos buenas atajadas que hizo en la victoria ante Cabo Verde durante el Mundial 2026. Una señal clara de que espera dar mucho más en la custodia de la portería. También dejó en evidencia que cualquier rumor de traspaso no le importa.

“Ahora estoy pensando únicamente en ganar el Mundial”, manifestó Emiliano Martínez, golero surgido en las inferiores de Independiente de Avellaneda. Aunque Fabrizio Romano puso la alerta en torno a las posibilidades del argentino para llegar a la Juventus.

El citado comunicador dijo que “el acuerdo depende de la petición del Aston Villa, que aún parece demasiado cara más lo que hay por negociar después de la Copa del Mundo”. Vale decir, habla claramente en representación del círculo del Dibu Martínez.

Guglielmo Vicario también le interesa a la Juventus. (Justin Setterfield/Getty Images).

Pero para evitar suspicacias, añadió otro nombre a la lista de goleros que interesan a la Vecchia Signora: el italiano Guglielmo Vicario, quien tiene la puerta de salida señalada en el Tottenham Hotspur y podría recalar en el Olímpico de Turín.