Comenzando el entretiempo Scaloni caminó pensando en irse a camarines, con Argentina en desventaja contra Egipto, pero casi choca con una puerta de evacuación, que probablemente lo llevaría fuera del estadio.

Argentina no lo pasó nada bien en el partido contra Egipto, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. De hecho, La Albiceleste pasado hasta los 77′, con el cuadro africano arriba en el marcador por 2-0. Ahí recién vino el primer descuento trasandino.

Los Faraones sorprendieron al vigente campeón del mundo con el gol de Yasser Ibrahim en los 14′. Peor aún, Lionel Messi desperdició un penal en los 20′, viendo su remate atajado por Mostafa Shobeir.

La Albiceleste se fue al camarín en el entretiempo eliminada del Mundial, y el entrenador Lionel Scaloni no encontraba soluciones.

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Scaloni se equivocó: esa puerta no

Tanta era la preocupación del entrenador, contrariado por el desempeño de su selección y del rival, que cometió un error que no pasó desapercibido para la transmisión oficial: en vez de tomar rumbo al vestuario casi se va del estadio.

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Cabeza gacha, como buscando una explicación, Scaloni se dirigió a una puerta cercana del estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos. El resto del cuerpo técnico argentino tomaba otra dirección y claro… esa no era el acceso hacia los camarines. El DT rectificó justo a tiempo para no tomar rumbo a quizás dónde.

Cabe recordar que tras la remontada y el fin del encuentro, ya clasificados a cuartos, Scaloni protagonizó una inolvidable entrevista de nueve segundos, en la que apenas pudo hablar y, llorando, dio por terminada a la brevedad.

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“Siempre me emociono y, a veces, salen las lágrimas. Esta vez salieron. En el vestuario me dicen ‘la Llorona’, no paro de emocionarme”, manifestó rato después el entrenador argentino.

Resumen:

-Egipto vencía 2-0 a Argentina hasta el minuto 77 en el Mundial 2026.

-Lionel Messi falló un penal a los 20′, atajado por Mostafa Shobeir.

-Lionel Scaloni equivocó el rumbo al vestuario del estadio Mercedes-Benz en el entretiempo.