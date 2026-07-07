A lo Fernando Gago: Lionel Scaloni toma drástica decisión a horas del Argentina vs Egipto

El entrenador trasandino enfrenta los octavos de final del Mundial y guarda bajo siete llaves la formación.

La selección de Argentina enfrenta un partido clave en la lucha por el Mundial 2026. Este martes 7 de julio se mide ante Egipto por los octavos. Lo que puede marcar el despegue definitivo hacia una nueva final por el cuadro accesible que se avecina.

Encuentro que ha llamado la atención por la curiosa decisión de Lionel Scaloni de mantener en secreto la formación de esta jornada ante el equipo que lidera Mo Salah.

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“El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije. Así que tampoco se los voy a decir ustedes (periodistas). Más o menos ya saben por dónde va el tema. Está por ahí”, explicó el DT trasandino en la conferencia previa del partido.

Pero el secretismo se extendió más de lo imaginado. Scaloni adoptó la misma estrategia de Fernando Gago en Universidad de Chile y todavía no ha dicho cuáles son sus modificaciones a sus jugadores.

“Al futbolista le genera ilusión”, justificó Gago en el Romántico Viajero para mantener está estrategia. Sin embargo, en la albiceleste ha llamado la atención dicha medida ya que aún faltando un par de horas, sus pupilos no saben como se van a parar ante los egipcios.

Ahora según indican medios trasandinos, Scaloni prepara al menos cuatro cambios, entre ellos el damnificado podría ser Enzo Fernandez o Alexis Mac Allister, que dejarían su lugar por Leandro Paredes. Otro afectado sería Facundo Medina por Nicolás Tagliafico. Por lo que el único confirmado es Lionel Messi en el ataque y con la cinta de capitán. Era que no.

¿Quién transmite Argentina vs Egipto por octavos de final?

Este martes 7 de julio se disputan los octavos de final del Mundial 2026. La selección de Argentina se mide ante Egipto a partir de las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro será transmitido por DSports, y también por las plataformas de DGO, Paramount+ y DAZN.