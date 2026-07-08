El cuadro cafetero se suma a las críticas tras su eliminación del torneo, donde dejan en claro que hay equipos que les pasan la cuenta.

La dura eliminación de la selección de Colombia sigue dando repercusiones, una vez que perdieron desde los lanzamientos penales ante la selección de Suiza y quedaron fuera en los octavos de final del Mundial 2026.

Esto, porque un jugador se sumó a una ola de críticas que ha tenido el torneo internacional, dejando en claro que no todas las selecciones están compitiendo con igualdad de condiciones.

En ese sentido, en medio del escándalo que hay con Argentina, ahora es el cuadro cafetero, sin apuntar a un país, quien pide regularizar la competencia para todos.

Colombia es uno de los pocos países que jugó en las tres sedes anfitrionas del Mundial 2026. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

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Colombia apunta una injusticia que les pasó la cuenta en el Mundial

Fue Jhon Arias quien sacó la voz una vez que se concretó la eliminación de Colombia, donde fue apurado por una pregunta por lo que les tocó vivir en el Mundial.

En ese sentido, el cuadro cafetero se sintió perjudicado por las largas distancias recorridas que, a diferencia de otros cuadros, pudieron ser una ventaja que les terminó pasando la cuenta.

“Difícil responder eso, porque pueden haber sanciones por atrás, pero felizmente así es esta industria. No todos competimos con las mismas condiciones, no todos competimos competimos en igualdad”, explicó.

En ese sentido apunta a que les tocó recorrer muchos kilómetros, en relación, por ejemplo a Suiza, pero que no quiere que suene a excusa tras la derrota por penales.

“Es algo que no es de ahora, no se acaba aquí, va continuar, con la tendencia a empeorar, así funciona el fútbol, no estamos descubriendo el mundo a nosotros nos toca competir donde nos toca, recorrimos los tres países, largas distancias, afecta desde lo físico, pero no es una excusa. Nosotros pudimos competir e infelizmente nos vamos a casa”, finalizó.

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