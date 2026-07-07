El "Rey del Metro Cuadrado" aseguró que está todo armado para que la Albiceleste gane el título.

Argentina avanzó de forma heroica o polémica en la Copa del Mundo 2026. Juzgue usted, aunque quien tiene clara la película es Carlos Caszely, quien mostró su enojo por lo sucedido.

La Albiceleste perdía por 2-0 ante Egipto, pero en los últimos 15 minutos los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta el marcador y lo ganaron por 3-2. Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández anotaron los goles del triunfo para los vigentes campeones del planeta.

La crítica de Caszely

Hubo dos jugadas que generaron polémica en la victoria de Argentina: un gol anulado a Egipto por intervención del VAR y un posible penal no sancionado a los faraones que terminó derivando en el tanto definitivo para la Albiceleste. Carlos Caszely levantó la voz ante lo sucedido.

“Mira, Argentina tiene muy buenos jugadores, pero cuando está complicado, lo ayudan demasiado, ya este mundial ya está escrito, ya”, indicó el “Rey del Metro Cuadrado” a Bolavip.

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“Mira, en todos los mundiales pasa algo raro, pero ahora ya se pasaron“, comentó el histórico goleador del fútbol chileno, quien estuvo con La Roja en las citas planetarias de Alemania 1974 y España 1982. De hecho, recibió la primera tarjeta roja de la historia de estas competiciones.

Muchos ya piensan que la Copa del Mundo está inclinada para que Argentina y Lionel Messi ganen su segundo torneo de este tipo de forma consecutiva. Carlos Caszely también piensa que es “demasiado evidente” el apoyo que está recibiendo la Albiceleste.

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“No, y después del otro lado, en el penal que le dan, en el segundo gol que le anularon a Egipto, Retrocedieron la jugada como un año (…) y en la otra cuando agarran a Salah, en el penal, no lo cobran, no va al VAR, no devuelven la jugada, ya es demasiado ya“, cerró Carlos Humberto Caszely.