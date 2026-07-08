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Mundial 2026

Capitán de Suiza anticipa el duelo vs Argentina en el Mundial 2026: “Viene un gigante con uno de los jugadores más grandes”

El zurdo mediocampista de 33 años sacó la voz luego de la tensa victoria por penales de los helvéticos ante Colombia y puntualizó en Lionel Messi. ¡Otro que habló fue el compañero de Gabi Suazo que decidió la tanda!

Por Jorge Rubio

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Granit Xhaka casi complicó el partido ante Colombia, pero después anotó su penal.
© Alex Grimm/Getty Images.Granit Xhaka casi complicó el partido ante Colombia, pero después anotó su penal.

Granit Xhaka estuvo a punto de regalar el partido de Suiza ante Colombia en el Mundial 2026, pero ya puede respirar aliviado y mirar hacia el duelo frente a Argentina. El capitán del cuadro europeo cometió un error que pudo haber sido la eliminación.

El “10” quiso tirarle un sombrerito a Daniel Muñoz, quien logró contactar la pelota y dejarla servida en poder de Jaminton Campaz. Pero el jugador de Rosario Central, donde es compañero del chileno Vicente Pizarro, despilfarró una ocasión inmejorable. Elevó su tiro ante el achique del meta Gregor Kobel.

Afortunadamente para Xhaka, en la tanda de penales que decidió el triunfo helvético, pudo acertar su remate y ganarle el duelo al golero Camilo Vargas. Y luego del encuentro, el referente suizo sacó la voz. “Es un lindo premio. El objetivo número uno está alcanzado”, apuntó el jugador del Sunderland inglés.

Granit Xhaka celebró junto a sus compañeros tras eliminar a Colombia. (Luke Hales/Getty Images).

Granit Xhaka celebró junto a sus compañeros tras eliminar a Colombia. (Luke Hales/Getty Images).

“Pero cuando estás en cuartos de final el hambre es todavía más grande. Ahora viene un gigante, con uno de los jugadores más grandes. Vamos a disfrutar el partido y estaremos preparados”, manifestó Xhaka, quien jugó casi 300 partidos en el Arsenal, también de Inglaterra.

Granit Xhaka marca a Lio Messi en Brasil 2014. (Matthias Hangst/Getty Images).

Granit Xhaka marca a Lio Messi en Brasil 2014. (Matthias Hangst/Getty Images).

La referencia evidentemente es para Lionel Messi, rival que el suizo ya enfrentó en una Copa del Mundo: fue en Brasil 2014. “Nos espera un rival enorme, con uno de los mejores jugadores del planeta”, insistió Granit Xhaka sobre este apronte ante la Albiceleste, que venció agónicamente a Egipto.

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Granit Xhaka le dejó un recado a Argentina para el duelo que el actual campeón tendrá ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. “El hambre es más grande que nunca”, aseguró el mediocampista zurdo de 33 años, quien sabe que el techo puede ser más alto.

“Logramos el objetivo número uno. Pero si se puede escribir una historia todavía más grande, hay que darlo todo”, agregó Xhaka, referente del cuadro helvético. Aunque no fue el único que sacó la voz luego de la tensa victoria ante los cafetaleros.

También lo hizo el que definió la tanda: Ruben Vargas, quien es compañero de Gabriel Suazo en el Sevilla de España. También jugó en aquel club con Alexis Sánchez. Y sentenció la serie a favor de su país. “Todavía no lo asimilo, le doy las gracias a dios por este momento”, dijo el extremo de ascendencia dominicana.

Ruben Vargas (17) desató el carnaval suizo tras convertir su penal vs Colombia. (David Ramos/Getty Images).

Ruben Vargas (17) desató el carnaval suizo tras convertir su penal vs Colombia. (David Ramos/Getty Images).

“Durante mucho tiempo no supe si podría jugar. Ahora estoy feliz de haber podido ayudar al equipo. Este partido fue casi como jugar de visitante. Hicimos historia y es genial haberlo logrado”, sentenció Vargas, quien seguramente encontrará un escenario similar ante los trasandinos. Aquel partido está pactado para el sábado 11 de julio a contar de las 21 horas y se disputará en Kansas.

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