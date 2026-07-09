Claudio Bravo habló extensamente de lo que fue la definición a penales del 2016 y dio muchos detalles de cómo desconcentró a Messi.

Hace 10 años la selección chilena celebraba la obtención del bicampeonato de América, gracias a una definición a penales ante Argentina donde Claudio Bravo nuevamente fue figura.

Si bien tapó solo un penal, a Lucas Biglia, 10 años después manifestó que le jugó la sicológica a Lionel Messi antes de que pateara su disparo, el que terminó elevando.

“Llegada la situación de los penales, creo que nunca es favorable para ningún equipo, para ninguna selección. Pero creo que nosotros sentíamos una sensación de fortaleza tremenda. Siempre que veía tandas de penales, el factor grupal y el factor anímico son determinantes”, manifestó en ESPN.

Tdo comenzó en el sorteo. “Terminamos de salir de la zona de los árbitros tras designar dónde era el lanzamiento. Estábamos los dos capitanes: Messi de su lado y mi persona por el nuestro. Se designa ese lado para patear los penales y luego se designa quién inicia la tanda”, señala.

Bravo fue clave el 2016 atajando un penal

“Me acuerdo perfectamente de ver a mis compañeros esperándome a que terminara esta secuencia, para ver qué es lo que tocaba ahora. Miraba hacia el otro lado y ellos no habían esperado a su líder, que era Messi. Ya se habían ido sin esperar a su capitán”, describió, algo que se ve reflejado en los videos.

“Ese es un indicador, dentro de este deporte, de que muchas veces gana el que está más fuerte grupal, mental y anímicamente. Hemos visto perder finales del mundo donde el que ha errado ha sido el jugador más talentoso del equipo, porque emocionalmente a lo mejor no es el más fuerte. Yo tenía sumamente claro que, emocionalmente, estábamos mucho más fuertes que ellos”, recuerda Bravo.

La conversación de Bravo con Messi que lo lleva a fallar

Bravo cuenta que sabía una debilidad de Lionel Messi, su compañero de equipo en ese momento. “Tengo un recuerdo antes del torneo, en el arco norte del Barcelona. Llevábamos siete penales consecutivos errados en ese arco entre Leo Messi, Neymar y Suárez”, comenzó diciendo.

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“Me acuerdo perfecto de tener una especie de conversación cuando salimos del sorteo con los árbitros, y comentarle eso a él. ‘Mucha suerte, que te vaya muy bien, y recuerda cuando nos quedamos en Barcelona tirando penales‘. Esa fue una conversación de unos pocos segundos antes de la ejecución”, contó Bravo, apuntando a jugarle la sicológica.

“Viene el inicio de la tanda y falla Arturo (Vidal) el penal. Pero desde este lado la sensación era de fortaleza. Creo que nunca perdimos esa sensación, aun antes de que fallara el primero. Luego veo que el ejecutante de ellos es Messi”, declara.

Le pegó como nunca lo había hecho. “Si tú ves los penales que ha ejecutado él a lo largo de su carrera, no hay ningún penal como ese, donde le quiere pegar tan duro al balón que termina saliendo de la cancha”, manifiesta Bravo.

Messi falló su penal y no podía creerlo

El penal de Lucas Biglia: la confianza de Bravo

“Cuando llega el penal donde patea Biglia, mi sensación siempre era positiva, de fortaleza. Desde que él viene desde la mitad de la cancha, la sensación mía cada vez que se acercaba era de más fortaleza al ver a un jugador que venía caminando prácticamente a un kilómetro por hora, traía los hombros totalmente encogidos, no demostraba ninguna sensación de grandeza o confianza“, explica Bravo.

Palpitaba su atajada. “Cada vez que se me acercaba, esa sensación de seguridad era mía, no de él. Hay muchos condicionantes en todo esto. Yo voy con una toalla, me seco la cara mientras él está con el balón, voy a tomar agua. Busco generar algo que le llame la atención. Y esos segundos, crean o no, son de mucha tensión para el ejecutante. Sienten el murmullo del estadio, los silbidos, los gritos”, cuenta por todo lo que hizo.

“Cuando el proceso es mecanizado, pasa desapercibido: el jugador viene rápido, agarra el balón, lo posiciona, se echa hacia atrás, escucha el silbato, corre, golpea y termina en gol. Pero cuando le generas esta dinámica y lo sacas de lo habitual, realmente es un penal fatídico para el ejecutante”, dice por lo que realizó sobre el trasandino.

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Luego explica que “vi que daba los primeros pasos de la ejecución, yo ya sabía dónde iba a lanzar por el grado de información que tenía, porque era su zona segura. Me acuerdo que atajo el penal de una manera muy cómoda. Ni siquiera llego con los brazos extendidos, a diferencia, a lo mejor, de lo que pasó con Agüero (en el penal anterior), donde está la duda de si va a tirar ahí o no, te hace esperar un poco más y pierdes ese margen de tiempo. Aquí llego muy cómodo al balón, con los brazos flexionados, empujándolo. Desde el inicio me daba la sensación de que lo iba a atajar”.

Bravo ataja a Biglia

El gol del Gato Silva para el título

Tras eso, solo faltaba que Francisco Silva convirtiera su penal. Había plena seguridad que así sería.

“Viene la secuencia donde le toca al “Gato” Silva. El grado de confianza en él era brutal. Era muy, muy grande porque todos teníamos el conocimiento de cómo golpeaba el balón, de lo que hacía en los entrenamientos, cuando nos quedábamos a patear. Eso te generaba mucha confianza. No era un ejecutante que a nosotros nos generara duda, nos generaba tranquilidad. Y mira, nos dio otro torneo más que fue maravilloso”, relata Bravo.