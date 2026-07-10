Pese a la información que apuntaba a un acuerdo de palabra para tomar la banca de la Roja, desde el entorno del Ingeniero dicen que no hay nada por ahora.

Manuel Pellegrini y su ruta rumbo a la selección chilena pareciera tener otro capítulo cada semana. Si hace días el periodista Fernando Tapia aseguró que había acuerdo de palabra para tomar la Roja, hoy apareció nueva información.

Quien ya ha dado bombitas sobre el ingeniero en el pasado es el corresponsal de RedGol, Eugenio Salinas, quien aseguró que al día de hoy no es efectivo ese acuerdo. El periodista dijo que “Pellegrini lo único que querría es dirigir a la selección en la cúspide de su carrera, nunca ha dicho que no”.

“Lo que sí, es que no será a cualquier precio, no cuando se han hecho mal las cosas. Por lo tanto el trabajo de Felipe Correa (gerente de selecciones) es lograr un acuerdo con Manuel Pellegrini, pero decir que se ha negociado y está listo en la seleccion chilena está lejos de la realidad, muy lejos”, lanzó.

Así está el panorama de Pellegrini con la Roja

Manuel Pellegrini es la gran obsesión de la Federación de Chile hace años para llegar a la banca de la Roja. Sin embargo, según la citada fuente hoy las relaciones no están cercanas con la administración de Pablo Milad.

“En Portugal me enteré el plan de la ANFP, sabiendo que Pellegrini no tolera a esta directiva. El plan que encabeza Felipe (Correa), porque Pellegrini no conversó con Milad, era adelantar las elecciones de la federación”, apunta.

Es ahí donde pese a las críticas por su labor al mando de la selección chilena adulta, la labor de Nicolás Córdova también era un caballito de batalla para convencer al DT. Eso según Keno Salinas, quien sigue de cerca al Ingeniero.

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Según la información, “el proyecto que se le iba a presentar es lo que ha trabajado Nico Córdova. Lo que sí garantizo es que a esta fecha, Manuel Pellegrini no tiene nada cerrado y acordado con la selección, está preocupado del Betis y la Champions”.

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