El ex capitán de Chile y ahora comentarista deportivo elogió la figura del polémico meta trasandino. Dijo que es determinante en las definiciones.

Claudio Bravo es voz autorizada para hablar de porteros en el Mundial 2026. El bicampeon con Chile en Copa América, quien además disputó dos Copa del Mundo, se puso a analizar a los mejores goleros del torneo.

Fue ahí que en F90 en ESPN Chile se le consultó por el siempre controvertido Emiliano Dibu Martínez. Al argentino se le critican sus locuras y goles encajados, aunque el eterno capitán chileno salió en su defensa.

Para Bravo, pese a las críticas, “Dibu” tiene una virtud que pocos arqueros tienen. “Tiene una cualidad, que no la tiene cualquiera y que es determinante. Si hay una definición a penales, seguramente va a aparecer”, lanzó el ex golero.

Claudio Bravo le pone fichas al Dibu

Sin caer en la prendida rivalidad y las críticas contra la selección de Argentina, Claudio Bravo apeló a la objetividad para hablar de Emiliano Dibu Martínez. El ex capitán de la Roja lo elogió, pese a las críticas que ha recibido en este Mundial.

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“En el Mundial anterior se le criticaba al inicio porque no aparecía en el juego, donde habían dos acciones de remates y las dos terminaban en gol, por ejemplo. Pero en las instancias donde tenía que aparecer, en una ejecución a penales por ejemplo, aparecía“, lanzó.

Dibu comenzó esta actual Copa del Mundo saliendo de una lesión, donde incluso estuvo en duda su participación. Pese a que le han llegado poco, ha encajado goles que han tenido contra las cuerdas a Argentina, como Cabo Verde y Egipto.

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Sin embargo, a la hora de la verdad es un portero confiable para Claudio Bravo. En caso de llegar a penales en las siguientes fases, es pieza fija para brillar según el bicampeón de América chileno.