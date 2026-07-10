Claudio Bravo es voz autorizada para hablar de porteros en el Mundial 2026. El bicampeon con Chile en Copa América, quien además disputó dos Copa del Mundo, se puso a analizar a los mejores goleros del torneo.
Fue ahí que en F90 en ESPN Chile se le consultó por el siempre controvertido Emiliano Dibu Martínez. Al argentino se le critican sus locuras y goles encajados, aunque el eterno capitán chileno salió en su defensa.
Para Bravo, pese a las críticas, “Dibu” tiene una virtud que pocos arqueros tienen. “Tiene una cualidad, que no la tiene cualquiera y que es determinante. Si hay una definición a penales, seguramente va a aparecer”, lanzó el ex golero.
Claudio Bravo le pone fichas al Dibu
Sin caer en la prendida rivalidad y las críticas contra la selección de Argentina, Claudio Bravo apeló a la objetividad para hablar de Emiliano Dibu Martínez. El ex capitán de la Roja lo elogió, pese a las críticas que ha recibido en este Mundial.
“En el Mundial anterior se le criticaba al inicio porque no aparecía en el juego, donde habían dos acciones de remates y las dos terminaban en gol, por ejemplo. Pero en las instancias donde tenía que aparecer, en una ejecución a penales por ejemplo, aparecía“, lanzó.
Dibu comenzó esta actual Copa del Mundo saliendo de una lesión, donde incluso estuvo en duda su participación. Pese a que le han llegado poco, ha encajado goles que han tenido contra las cuerdas a Argentina, como Cabo Verde y Egipto.
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Sin embargo, a la hora de la verdad es un portero confiable para Claudio Bravo. En caso de llegar a penales en las siguientes fases, es pieza fija para brillar según el bicampeón de América chileno.